Cathy Hummels will Traummann auf dem Oktoberfest finden

Cathy Hummels (37) sorgt mit einem humorvollen Instagram-Video für Gesprächsstoff. Die Moderatorin berichtet darin von ihrem Plan, auf dem Münchner Oktoberfest endlich den Mann ihrer Träume zu treffen. "So kann es einfach nicht mehr weitergehen, Leute, ich bin immer noch Single und ich habe keinen Bock mehr", erklärt Cathy mit Nachdruck. Zur Unterstützung befragt sie ChatGPT nach der perfekten Wiesn-Kleidung – die Antwort: ein rosa Dirndl. Passend dazu erscheint Cathy schließlich im Video in einem auffälligen Dirndl mit Chiffon-Ärmeln und floralen Stickereien.

Die Reaktionen ihrer Fans lassen nicht lange auf sich warten, und auch prominente Unterstützung bleibt nicht aus: Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott (47) kommentiert: "Ich helfe dir", inklusive rosa Herz-Emoji. Nina, die ihr Glück mit Ehemann Benjamin bereits gefunden hat, bringt somit Humor und Solidarität in die Kommentarspalte. Cathys Fans stimmen ebenfalls aufgeregt ein. Während viele ihren Dirndl-Look feiern, sind andere davon überzeugt, dass der passende Mann – natürlich – aus München kommen muss.

Privat zeigt sich Cathy nach ihrer Trennung von Fußballer Mats Hummels (36) bereit für einen Neuanfang. Trotz ihres vollen Terminkalenders und der Verantwortung als Mutter eines Sohnes scheint sie entschlossen, ihr Liebesleben in Schwung zu bringen. Das Oktoberfest bietet dabei die perfekte Gelegenheit, denn Cathy ist bekannt für ihre Liebe zur bayerischen Tradition und die ausgelassene Wiesn-Atmosphäre. In der Vergangenheit teilte die Moderatorin immer wieder Eindrücke von sich in bunten Trachten und im Kreis von Freunden. Bleibt abzuwarten, ob ihr dieses Jahr das Wiesn-Glück lacht.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels will ihren Traummann auf den Wiesn finden

Getty Images Nina Bott, Schauspielerin und Moderatorin

Getty Images Mats und Cathy Hummels, April 2016