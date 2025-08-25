Dilara Kruse meint: Aleks Petrovic turtelt mit Reality-Dame

Dilara Kruse sorgt auf Instagram für reichlich Gesprächsstoff: In ihrem Broadcast-Channel behauptet sie, Aleksandar Petrovic (34) würde mit einer neuen Dame aus der Reality-TV-Welt anbandeln. Dabei ist Aleks offiziell noch mit Vanessa Nwattu liiert. Die beiden nahmen sogar gemeinsam bei der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. teil, wo ihre Beziehung auf die Probe gestellt wurde. Doch die Show wurde bislang noch nicht ausgestrahlt, sodass unklar bleibt, ob ihre Liebe den Belastungen standhalten konnte.

Dilara gibt sich jedoch überzeugt, dass Aleks bereits eine neue Lovestory am Laufen hat. "Der erste Buchstabe ist E", verrät sie ihren Followern und enthüllt schließlich, dass es sich dabei um die Reality-Darstellerin Emmy Russ (26) handeln soll. Von der mutmaßlichen Romanze hält Dilara offenbar aber nicht sehr viel, was sie mit den folgenden Worten unterstreicht: "Das ist die wunderschöne Frau. Verstehe nicht, was sie an Aleks so gut findet." Ob an den Spekulationen etwas Wahres dran ist, hat bisher weder Aleks noch Emmy selbst kommentiert.

Vanessa und Aleks hatten sich in der dritten Staffel von "Temptation Island V.I.P." kennengelernt. Damals nahm der Realitystar mit seiner Ex-Freundin Christina Dimitriou (33) an dem Format teil, verliebte sich aber schließlich in Verführerin Vanessa. Nach der Show kamen die beiden dann zusammen und stellten ihre Beziehung schon einmal bei einem gemeinsamen TV-Format auf die Probe: 2023 nahmen sie am Sommerhaus der Stars teil. Die sechste Staffel von "Temptation Island V.I.P.", bei der Aleks und Vanessa ihre Treue testeten, ist bereits abgedreht. Ob ihre Liebe tatsächlich an dem Liebesexperiment scheiterte und der Fame Fighting-Star bereits eine andere Dame datet, werden die neugierigen Reality-TV-Fans voraussichtlich im Herbst 2025 erfahren. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest.

Instagram / dilara.kruse, Instagram / aleks_petrovic Collage: Dilara Kruse und Aleks Petrovic

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

