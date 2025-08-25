"Seifenoper": Paulina Ljubas schießt gegen Reality-Kollegen

Paulina Ljubas (28) hat in einer Instagram-Story deutliche Worte an die Reality-TV-Welt gerichtet. Die ehemalige Seriendarstellerin, die auch in Shows wie Promi Big Brother und Ex on the Beach zu sehen war, kritisierte die Entwicklungen in ihrem beruflichen Umfeld aufs Schärfste. Vor allem bemängelte die TV-Bekanntheit, dass viele Reality-Formate inzwischen nur noch schlecht gespielte "Seifenopern" seien: "Wir merken das. Dass ihr nicht zusammen seid, dass ihr euch den Streit nur ausdenkt, dass ihr gar nicht getrennt seid und genauso auch, dass ihr in echt null so seid."

Paulina machte in ihrer Nachricht deutlich, dass diese Entwicklung für sie einen großen Rückschritt darstellt. Sie erklärte, dass der ursprüngliche Sinn solcher Formate darin bestand, bekannte Persönlichkeiten in außergewöhnliche Situationen zu bringen und ihre authentischen Reaktionen zu zeigen. Nun hingegen erwecke die Branche laut ihr zum Großteil den Eindruck, als ob die Teilnehmer Streitereien oder Beziehungen vor der Kamera inszenieren, die vom Zuschauer sofort durchschaut werden.

Schon im Juli sprach die Beauty auf Instagram offen über die negativen Aspekte ihres Berufes. Besonders das mangelnde Vertrauen im Reality-Business thematisierte Paulina damals deutlich: "In dieser Branche ist Vertrauen ein großes Thema, denn viele Menschen sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Es wird manipuliert, ausgenutzt, gelogen, und das oft ohne Skrupel." Rücksicht sei für sie dort alles andere als selbstverständlich.

