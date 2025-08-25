Helene Fischer bestätigt Geburt von ihrem zweiten Baby

Helene Fischer (41), Deutschlands unangefochtene Schlager-Queen, hat überraschend die Geburt ihres zweiten Kindes bestätigt. In einem handgeschriebenen Brief, den sie an ihre Fans auf Instagram richtete, teilte sie mit: "Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe – und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!" Mit ihrem Ehemann Thomas Seitel genießt Helene momentan die besondere Zeit mit ihrer kleinen Familie in ihrem Zuhause am idyllischen Ammersee.

Während Helene die Freuden des Familienlebens auskostet, hat sie dennoch Zeit gefunden, an ihrer Musikkarriere weiterzuarbeiten. So dürfen sich Fans gleich doppelt freuen: "Noch 2025 erscheinen zwei Kinderalben." Künstlerisch soll es für die Schlagerikone aber bald auch wieder in andere Gefilde gehen, wie sie versicherte: "Natürlich wird es nicht nur Kinderlieder geben. Wir sind gerade intensiv auf der Suche nach Songs, die zu mir passen, die berühren, meine und irgendwann eure Geschichten erzählen und Lieder, zu denen wir bald zusammen feiern können."

Die neuen Feiersongs können die Fans dann vielleicht sogar schon bei ihrer Stadiontour, die sie in ihrem Post ankündigte, mitgrölen. "Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer – mit all den schönsten, emotionalsten und kraftvollsten Songs aus dieser Zeit." Einen Dämpfer gibt es für Helenes Anhänger jedoch noch: Die Helene Fischer Show wird in diesem Jahr nicht stattfinden. "Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen, und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten", erklärte Helene die Absage der beliebten Weihnachtsshow.

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Getty Images Helene Fischer auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln im August 2023

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023