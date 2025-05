Nach Betrug: Schwangere "Germany Shore"-Tina bekam Antrag

Nach den dramatischen Ereignissen der vergangenen Tage meldete sich Tina Rubia, bekannt aus der Realityshow Germany Shore, erneut bei ihren Followern zu Wort. Nachdem die Schwangere zuvor Tränen über den Betrug ihres Partners und Vaters ihres ungeborenen Kindes vergossen hatte, enthüllte sie nun überraschende Neuigkeiten. In ihrer Instagram-Story verriet sie, dass genau dieser Mann ihr einen Heiratsantrag gemacht hat: "Ihr wollt wissen, wie es mit mir und meinem Ex weiterging. [...] Er hat mir einen Antrag gemacht und wird sich zu den ganzen Sachen äußern, die er mir angetan hat." Die Blondine verriet in ihrem Statement zwar nicht, ob sie den Antrag angenommen hat, ein Verlobungsring-Emoji in ihrer Instagram-Bio lässt jedoch erahnen, dass sie der Beziehung eine zweite Chance gegeben hat.

Der verflossene Freund, der offenbar nun ihr Verlobter ist, richtete sich direkt an die Fans. In einer eigenen Videonachricht erklärte Kevo, dass er die Fehler, die er begangen hat, zutiefst bedauere. "Ich weiß, dass ich die Frau, die ich liebe, sehr verletzt habe", gab er zu und fügte hinzu, dass er den Antrag gemacht habe, weil er sich sicher sei, dass Tina die "richtige Frau" für ihn sei. Er sei erleichtert, dass nun alles ans Licht gekommen ist und hoffe, dass beide gemeinsam nach vorne blicken und einen Neuanfang wagen können.

Dass die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Partner nun augenscheinlich verziehen hat, könnte bei ihren Fans nicht nur auf Unverständnis treffen, sondern diese auch in Sorge versetzen. Denn neben dem wiederholten Fremdgehen mit seiner Ex-Freundin soll der Vater von Tinas ungeborenem Baby ihr gegenüber auch handgreiflich geworden sein. "Dass du mich schwanger – schwanger! – geschlagen hast. Geschweige denn, dass du mich davor immer geschlagen hast. Aber jetzt, mit Kind im Bauch? Das ist so ehrenlos.", beichtete sie noch vor rund zwei Wochen unter Tränen auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevo.58 Kevo, Partner von Realitystar Tina Rubia

Anzeige Anzeige

Instagram / tina__rubiaa Tina Rubia, Reality-TV-Sternchen

Anzeige Anzeige