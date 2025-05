Für Filmfestival in Cannes gibt es nun strengeren Dresscode

Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes wird es auf dem roten Teppich deutlich gesitteter zugehen: Ab dem 13. Mai 2025 greifen in Südfrankreich neue Kleidervorschriften. Laut den offiziellen FAQ des Festivals ist jegliche Form von Nacktheit nun strikt untersagt – sowohl beim Gang über den roten Teppich als auch in allen anderen Bereichen des glamourösen Events. Wer sich nicht an diese Regel hält, hat laut Gala keine Chance, mit den Stars und Filmemachern unter Blitzlichtgewitter zu flanieren. Was genau als "Nacktheit" gilt, bleibt vage – aber das Signal ist eindeutig: Allzu freizügige Outfits werden in diesem Jahr ausgeschlossen.

Hintergrund der Verschärfung dürften vor allem die aufsehenerregenden Auftritte der vergangenen Jahre sein. 2024 begeisterte Bella Hadid (28) zahlreiche Fotografen mit einem nahezu transparenten Kleid, das kaum mehr als einen Hauch von Stoff auf der Haut ließ. Auch Model Irina Shayk (39) sorgte mit gekreuzten Lederstreifen auf dem Oberkörper ein Jahr zuvor für Gesprächsstoff und brachte damit die bestehenden Regeln an ihre Grenzen. Neben zu wenig Stoff ist nun aber auch zu viel Textil unerwünscht: Wer mit wallenden Kleidern und großzügigen Schleppen anreist, könnte ebenfalls Probleme bekommen. Diese "behindern den ordnungsgemäßen Verkehrsfluss der Gäste", so die Organisatoren.

Doch bei aller Strenge dürfen sich Festivalbesucher über eine kleine Lockerung freuen: Anders als in früheren Jahren sind flache, aber dennoch elegante Schuhe für Frauen nun erlaubt und High Heels keine Pflicht mehr – Sneakers bleiben jedoch weiterhin ausgeschlossen. Auch bei der Kleiderwahl gibt es Ausnahmen: Frauen können nicht nur das klassische lange Abendkleid, sondern auch ein kleines Schwarzes oder einen dunklen Hosenanzug wählen. Männer dürfen alternativ zum Smoking auch mit einem schwarzen oder marineblauen Anzug mit Fliege oder dunkler Krawatte erscheinen. Für viele Stars und Sternchen wird der Gang über den roten Teppich dieses Jahr also eine ganz besondere Herausforderung – oder Gelegenheit zur Stilprobe – darstellen.

Getty Images Irina Shayk bei den Filmfestspielen Cannes, 2023

Getty Images Leonie Hanne, deutsche Fashion-Influencerin

