Nach schlechter Saison: Travis Kelce ist wieder in Topform

NFL-Star Travis Kelce (35) hat offensichtlich genug von den Schlagzeilen, die seine sportliche Leistung mit seinem Privatleben verknüpfen. Der Footballstar machte im letzten Jahr mehr durch seine Beziehung mit Pop-Superstar Taylor Swift (35) von sich reden als durch sportliche Glanzleistungen. Während seine Teamkollegen trainierten, begleitete er Taylor auf deren erfolgreicher "Eras Tour" durch Europa. Die Konsequenz: Mit nur 97 gefangenen Pässen, 823 Receiving-Yards und drei Touchdowns lieferte Travis die schlechteste Saison seiner Karriere ab. Doch damit soll jetzt Schluss sein – der 35-Jährige hat den Sommer genutzt, um an sich und seiner Fitness zu arbeiten. Dabei verlor er laut der Zeitung Bild beeindruckende 15 Kilogramm.

In seinem Team, den Kansas City Chiefs, ist seine Verwandlung bereits Gesprächsthema Nummer eins. "Er ist gerade sehr schlank, sieht aus wie 20. Er macht einen guten Job und ist in großartiger Form", lobte Chiefs-Trainer Andy Reid den NFL-Star. Den Schlüssel zu seiner bemerkenswerten Verwandlung sieht Travis in einem intensiven Lauftraining. "Ich fühle mich auf jeden Fall gut, und das wird sich auszahlen", erklärte er selbstbewusst. Zudem scheint er fest entschlossen, seine Beziehung zu Taylor künftig von seiner sportlichen Karriere zu trennen, um wieder voll auf dem Spielfeld zu überzeugen.

Seine Beziehung zu Taylor ist seit Sommer 2023 ein beherrschendes Thema, nicht nur in der Presse, sondern auch innerhalb der NFL-Kreise. Travis scheint nun die richtige Balance zwischen Liebe und Karriere gefunden zu haben. Sportlich betrachtet steht für den Sportler einiges auf dem Spiel: Sein Vertrag bei den Kansas City Chiefs endet am Ende der Saison, und die Frage, ob er noch einmal verlängert wird, dürfte von seiner Leistung in den kommenden Monaten abhängen.

Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

Getty Images Travis Kelce nach dem Super Bowl, Februar 2025

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift