Taylor Swifts neues Album: Stichelt sie gegen Blake Lively?

Taylor Swift (35) hat mit der Ankündigung ihres zwölften Studioalbums "The Life of a Showgirl" das Internet in helle Aufregung versetzt. Während ihre Fans den neuen Musikschatz feiern, sorgt die Verkündung allerdings auch für überraschende Diskussionen über ihre frühere Freundin Blake Lively (37) in den sozialen Medien. Diese stehen im Zusammenhang mit einem öffentlich gewordenen Streit der beiden Frauen Anfang des Jahres. Taylor soll sich von Blake hintergangen gefühlt und sehr wütend gewesen sein, nachdem private Nachrichten ans Licht gekommen waren. Unter den Fans wird nun eifrig darüber spekuliert, ob und wie sich Details der vergangenen Auseinandersetzung möglicherweise in den neuen Songs widerspiegeln könnten.

Blake selbst soll laut einem Insider Taylors neuer Musik positiv gegenüberstehen, wie TMZ berichtet. Sie betont jedoch, dass sie sich nicht wundern würde, wenn einige Fans die Songtexte unter die Lupe nehmen würden, um imaginäre Sticheleien gegen sie in den Texten zu entdecken. Schließlich ist die Sängerin bekannt für ihre teils scharfzüngigen Texte, die häufig persönliche Erfahrungen und vergangene Konflikte thematisieren. Ob Blake wirklich erwähnt wird, bleibt wie so oft eine Frage der Interpretation.

Ihr neues Album hatte der Weltstar ganz überraschend in der aktuellen Folge des Podcasts "New Heights" präsentiert, den ihr Partner Travis Kelce (35) gemeinsam mit seinem Bruder moderiert. Mit einem breiten Lächeln zückte die Sängerin eine geheimnisvolle Aktentasche, zog daraus eine verpixelte Platte und verkündete: "Das ist mein brandneues Album 'The Life of a Showgirl'!" Ab diesem Moment kochte das Netz über – die Fans konnten es kaum erwarten, mehr zu erfahren. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht, das Album kann bislang lediglich vorbestellt werden.

Collage: Getty Images, Getty Images Taylor Swift und Blake Lively, Collage

Getty Images Blake Lively im April 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025