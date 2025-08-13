So schaffte Leon Windscheid den "Wer wird Millionär?"-Sieg

Leon Windscheid, der 2015 bei Wer wird Millionär? die Höchstsumme von einer Million Euro gewann, hat im Podcast "Lanz & Precht" überraschende Details zu seinem Gewinn enthüllt. Der Psychologe berichtet, wie er sich akribisch auf die Quizshow vorbereitet hatte: "Ich habe drei Monate lang jeden Tag sieben Tage die Woche um die zehn Stunden gelernt." Bei den Themen Sport und Boulevard verließ er sich auf seinen Joker. Zum Zeitpunkt der Gewinnübergabe saß er in seinem WG-Zimmer, wo ihm plötzlich das Geld überwiesen wurde – ohne Pomp, ohne Konfetti und ohne Günther Jauch (69). "Das war der einzige Moment, in dem ich es realisiert habe", erinnert er sich.

Der Moment des finanziellen Triumphs dürfte für manche jedoch überraschend unspektakulär erscheinen. Wochen nach der Show erhielt er ein Klemmbrett, um fehlerfrei seine IBAN einzutragen, und plötzlich war die Million auf seinem Sparkassen-Konto. Der Gewinn blieb dabei sogar steuerfrei, anders als etwa das Preisgeld im Dschungelcamp, das als Arbeitseinkommen gilt und versteuert werden muss. Einen Teil des Geldes investierte er in ein Party-Boot, das den Namen "MS Günther" trägt. Zur Taufe erschien Jauch persönlich und hatte es nicht leicht, eine Sektflasche am Schiff zu zerbrechen – erst im vierten Versuch gelang es. "Das war kurz nach seinem 60. Geburtstag, ich weiß nicht, ob es daran lag", scherzt Leon.

Heute hat sich Leon aus dem Party-Boot-Business zurückgezogen, die "MS Günther" betreibt er nicht mehr selbst. Dennoch führt das Boot weiterhin erfolgreich Veranstaltungen in Münster durch. In Interviews betont er, wie sinnvoll die Investition für ihn war, auch wenn der Betrieb mittlerweile ohne ihn besser laufe. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer tritt Leon Windscheid weiterhin als Moderator von Doku-Reihen auf und teilt dabei immer wieder spannende Anekdoten aus seinem Leben – sei es über Günther Jauch oder das Leben nach der Million.

Actionpress/ gbrci / Future Image Dr. Leon Windscheid bei "Markus Lanz", April 2017

Actionpress/ Public Address Dr. Leon Windscheid bei der NDR-Talkshow im November 2018

Getty Images Leon Windscheid bei "Mensch Gottschalk - Das bewegt Deutschland"