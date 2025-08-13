Ohne Yeliz Koc keine Show? Nun äußert sich der Sender

Yeliz Koc (31) sorgt in der neuesten Folge von Prominent getrennt für ordentliches Aufsehen. Kurz vor ihrem überraschenden Rauswurf aus der Reality-Show äußerte die TV-Bekanntheit selbstbewusst, dass die Sendung ohne sie schlicht nicht funktionieren würde. Eine Aussage, die der Sender offenbar nicht unkommentiert lassen wollte: Über den offiziellen Instagram-Account des Formats hieß es knapp und deutlich: "Wir ziehen durch – ob mit oder ohne Yeliz". Ein Statement, das wie ein klarer Seitenhieb auf die provokante Äußerung des Realitystars wirkt.

Dass hinter den Kulissen der Show ordentlich die Fetzen fliegen, wird inzwischen immer deutlicher. Mit dem Kommentar reagierte der Sender prompt auf Yeliz' Worte und zeigt: Die Produktion lässt sich nicht von einzelnen Teilnehmern aus der Ruhe bringen. Trotz des medialen Wirbels rund um die Influencerin geht das Format unbeirrt weiter – und verspricht weiterhin spannende Inhalte. Kandidat Niko heizt die Vorfreude der Fans zusätzlich an, als er kürzlich in einem Instagram-Kommentar verriet: "Die Folgen ab jetzt werden so spannend, ihr wisst nicht." Selbst ohne Yeliz dürfen sich die Zuschauer also auf jede Menge Drama in den kommenden Episoden freuen.

Doch die Spannungen zwischen Yeliz und der Produktion begannen schon während der Dreharbeiten. In einer Instagram-Story berichtete die Influencerin, dass sie die Show nach einem heftigen Streit unter den Kandidaten eigentlich verlassen wollte. "Mir wurde gesagt, dass mein Ausstieg eine Millionenproduktion kaputt machen würde und ich dadurch Probleme mit anderen Projekten wie dem Dschungelcamp bekomme", erklärte sie damals. Laut Yeliz war der Druck seitens der Produktion enorm – zeitweise soll ihr sogar untersagt worden sein, ihr Management direkt zu kontaktieren.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Yeliz Koc

RTL Der "Prominent getrennt"-Cast 2025

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025