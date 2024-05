Glamour pur! Diese Cannes-Looks können sich sehen lassen

Seit einigen Tagen tummeln sich die Stars anlässlich der Filmfestspiele in Cannes. Beinahe jeden Tag gibt es einen Hingucker-Look nach dem anderen. Und besonders am Dienstag schmissen sich die Stars, Models und Schauspieler so richtig in Schale. Allen voran Sängerin Kelly Rowland (43)! In einer roten Robe und mit einem blonden Bob überstrahlte die Beauty alle. Aber auch die Models Barbara Palvin (30) und Alessandra Ambrosio (43) konnten sich sehen lassen. Während die Gattin von Dylan Sprouse (31) auf ein hellgraues, fließendes Kleid setzte, entschied sich Alessandra für ein pinkes Dress mit schwarzen Schleifen. Auch die deutsche Influencerin Leonie Hanne (35) ließ sich den Filmfestival-Wahnsinn nicht entgehen und flanierte in einer weißen Traumrobe über den roten Teppich.

Model Bella Hadid (27) überraschte am Dienstagabend dann erneut mit einem Red-Carpet-Outfit. Nachdem sie nur wenige Stunden zuvor in einem transparenten Kleid an den Fotografen vorbeigeschritten war, glänzte sie bei einem Dinner der Luxusmarke Chopard in einem fließenden Satinkleid der Marke Dsquared2. Aber auch Stars wie Nicky Hilton (40), Demi Moore (61) und Greta Gerwig (40) ließen sich das Event nicht entgehen und stellten ihre eleganten Roben zur Schau.

Die Filmfestspiele sind jedoch nicht nur wegen der tollen Looks bekannt, auch tierische Stars machen gerne mal den roten Teppich in Cannes unsicher. So brachte unter anderem Demi vor wenigen Tagen ihren Hund zu einem Event. Total verschmust posierte das Duo für die Kameras. Aber auch Messi, der Hund aus dem Oscar-nominierten Streifen "Anatomie eines Falls", ließ sich das Spektakel nicht entgehen und blieb für die Fotografen geduldig in Pose.

Getty Images Kelly Rowland, Sängerin

Getty Images Leonie Hanne, deutsche Fashion-Influencerin

Getty Images Barbara Palvin, Model

Getty Images Alessandra Ambrosio, Model

Getty Images Bella Hadid, Model

Getty Images Demi Moore im Mai 2024

Getty Images Greta Gerwig in Cannes 2024

Getty Images Nicky Hilton, Unternehmerin

