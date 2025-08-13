Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Judith Rakers
"Totale Freiheit": Judith Rakers resümiert ihre Trennung

"Totale Freiheit": Judith Rakers resümiert ihre Trennung

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Judith Rakers (49) hat nach ihrer Trennung ihr Leben komplett umgekrempelt. Bereits 2018 zog die ehemalige Tagesschau-Moderatorin auf einen Bauernhof nahe Hamburg, mittlerweile lebt sie auf der Insel Rügen. Im Podcast "Hotel Matze" erzählte sie, wie ein Interview mit dem Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl im Jahr 2016 den Anstoß für ihren radikalen Lebenswandel gab. Damals begann sie, über Nachhaltigkeit und ein Leben näher an der Natur nachzudenken. Die Trennung von ihrem Mann 2017 bezeichnet sie als "Moment der totalen Freiheit", der es ihr ermöglicht habe, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es sich erträumte.

In ihrem neuen Alltag auf dem Land genießt Judith die Ruhe, die Natur und den engen Kontakt zu ihren Tieren und Pflanzen. Besonders schätzt sie, dass sie keine Kompromisse mehr eingehen muss, wie sie im Podcast verriet. Sie erinnerte sich, wie sie sich nach der Trennung selbst fragte: "Wer bin ich, wie will ich sein und leben?" Ein Leben in der Stadt mit Staus, Lärm und einem kleinen Balkon kam für sie nicht mehr in Frage.

Judiths Kindheit in Bad Lippspringe prägte ihren Wunsch nach einem klar definierten Zuhause. Nach der frühen Trennung ihrer Eltern wuchs sie bei ihrem Vater, einem viel beschäftigten Physiotherapeuten, auf und war oft allein. Diese Situation empfand sie damals als belastend, besonders im Kontrast zu den "gesettelten Familienverhältnissen" ihrer Klassenkameraden, wie sie sich erinnert. Heute blickt sie jedoch dankbar auf diese Zeit zurück und beschreibt die besondere Beziehung zu ihrem Vater als sehr wertvoll. In ihrem jetzigen Leben auf Rügen scheint sie den festen Lebensrhythmus gefunden zu haben, nach dem sie schon als Kind suchte.

Judith Rakers bei einem Event in Düsseldorf, April 2024
Getty Images
Judith Rakers bei einem Event in Düsseldorf, April 2024
Judith Rakers im Januar 2025
Instagram / judith_rakers
Judith Rakers im Januar 2025
Judith Rakers mit ihrem Gemüse im November 2023
Instagram / judith_rakers
Judith Rakers mit ihrem Gemüse im November 2023
Judith hat ihr Stadtleben gegen ein Leben auf dem Land eingetauscht. Was denkt ihr, ist ein Leben in der Natur erfüllender?
In diesem Artikel