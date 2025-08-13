Paulina gekorbt? Fans erwischen Bachelors-Felix beim Lügen

Felix Stein (33) sorgt in der finalen Folge von Die Bachelors mit einigen Aussagen für Stirnrunzeln bei den Fans. In einer Szene erzählt er Vivi, dass Paulina nicht im Finale steht. Dass die Hamburgerin die Show freiwillig verließ, lässt er dabei praktischerweise aus – stattdessen lässt Felix es so wirken, als habe er ihr bewusst keine Rose geben wollen. "Es hat nicht gevibed irgendwie", erklärt er und fügt kopfschüttelnd hinzu: "War sehr, sehr weird, sage ich dir ehrlich."

Ob er Vivi nur die halbe Wahrheit gesagt hat, um sie nicht zu verletzen, bleibt offen. Trotzdem tummeln sich auf TikTok viele Fans, die Felix' unehrliche Worte kritisieren. "Na ja, ist ja nicht die ganze Wahrheit, Felix", neckt ein Zuschauer den Rosenkavalier, ein anderer kommentiert: "Es hat 'nicht so gevibed'? Na ja, mit Ehrlichkeit hat er es wohl nicht so." Andere vermuten ein gekränktes Ego bei dem 32-Jährigen. "Krass, dass er nicht erwähnt, dass Paulina freiwillig gegangen ist… Ich bin mir sicher, sie hätte eine Rose von ihm bekommen", meint ein User.

Kurz darauf hört sich die Situation ganz anders an: Im Einzelinterview gesteht Felix, wie sehr ihn Paulinas Entscheidung aus dem Halbfinale nach wie vor mitnimmt. "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es mit Paulina klappt, sage ich ehrlich", gibt er zu. Der Fotograf verrät zudem, dass ihn die Gefühle der beiden Finalistinnen Vivi und Seyma überfordern: "Dann hast du auf der anderen Seite zwei Frauen, von denen du hörst, dass sie sich in dich verliebt haben. Das finde ich krass, aber ich kann das gerade noch nicht abstellen, dass ich mir das andere sehr gewünscht habe."

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Paulina und Felix Stein bei "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

Anzeige