Eklat beim Wiedersehen: Martin Braun betrog Clara mit Lena

Auf das dramatische Finale von Die Bachelors folgt das große Wiedersehen. Während Martin Braun und seine Auserwählte Clara bei der Vergabe der letzten Rose noch hemmungslos knutschten, scheint nun Eiszeit zwischen ihnen zu herrschen. "Nein, wir sind kein Paar mehr", bestätigen die beiden. Clara deutet an: "Da ist etwas vorgefallen, was mich verletzt hat, was mir auch eine große Unsicherheit gegeben hat." Nach etwas Herumdrucksen rückt Martin mit der Sprache heraus: Trotz exklusiver Kennenlernphase mit Clara kam er Lena, die die Show im Halbfinale freiwillig verließ, ebenfalls nahe. "Es ist dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben. Das habe ich Clara dann aber auch direkt gesagt", rechtfertigt er sich.

Martin und Lena sahen sich bei einem Dreh einige Wochen nach dem großen Finale wieder. Im Anschluss gingen die beiden gemeinsam aus und es kam zu einer Annäherung – eine Sache, die Martin und Lena beide bereuen. "Ich habe Clara gesagt: 'Ich kann das total verstehen, wenn du keine Lust mehr hast. Oder wir versuchen es eben weiter'", erinnert sich Martin. Clara schildert, sie habe der Sache zwar noch eine Chance geben wollen, allerdings habe sie ihr Vertrauen in Martin durch diesen Vorfall gänzlich verloren. "Ich habe natürlich darüber nachgedacht, ob er eigentlich Lena wollte und ich nur die Einzige war, die noch da war", gibt sie mit Tränen in den Augen zu.

Martin gesteht, dass ihm Lena nach dem Fiasko im Halbfinale noch im Kopf herumgespukt ist. "Natürlich habe ich noch daran gedacht. Man sieht ja, wie sehr mich das mitgenommen hat. Das hat man im Hinterkopf", meint er. Ob er die finale Rose eigentlich lieber der Berlinerin gegeben hätte, lässt er offen. Fest steht jedoch, dass zwischen ihm und Clara alles nun aus und vorbei ist – und auch Lena kann sich nach wie vor keine gemeinsame Zukunft mit dem Rosenkavalier vorstellen.

RTL, RTL, RTL Collage: Martin Braun, Clara, Lena

RTL Martin Braun und Clara bei der Rosenzeremonie im Halbfinale von "Die Bachelors"

RTL Martin Braun und Lena bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelors"