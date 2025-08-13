Überraschende Palast-Nachrichten um Prinzessin Madeleine

Ein Termin mit großer Bedeutung für das schwedische Königshaus: Prinzessin Madeleine von Schweden (43) und ihr Ehemann Chris O'Neill (51) werden am 9. September bei der Parlamentseröffnung in Stockholm erwartet. Die Teilnahme der beiden kommt jedoch überraschend, da sie ursprünglich nicht in der offiziellen Ankündigung aufgeführt waren. In einer aktualisierten Bekanntmachung vom 13. August wurden Madeleine und der gebürtige Brite nun aber offiziell als Teilnehmer bestätigt.

Ein Grund für das zwischenzeitliche Fehlen von Madeleine und Chris in der öffentlichen Ankündigung wurde nicht genannt. Fest steht jedoch, dass die schwedische Königsfamilie trotz der bestätigten Teilnahme des Paares nicht vollständig vertreten sein wird. Wie der Hof ebenfalls mitteilte, wird Prinzessin Sofia (40), die Schwiegertochter von König Carl Gustaf (79), dieses Jahr nicht bei der Parlamentseröffnung dabei sein. Die dreifache Mutter möchte sich auf ihre Familie konzentrieren und mehr Zeit mit ihrem jüngsten Kind verbringen, das noch nicht lange auf der Welt ist.

Prinzessin Madeleine und Chris, die erst kürzlich nach Schweden zurückgezogen sind, haben ihr Leben zurück in der Heimat gut in den royalen Alltag integriert. Madeleine ist nicht nur bei offiziellen Anlässen aktiv, sondern zeigt sich auch von ihrer unternehmerischen Seite. So ist die dreifache Mutter mit ihrer eigenen Hautpflege-Linie präsent, die sie speziell auf Familien ausgerichtet hat. Chris, der sich von Anfang an gegen eine formelle Rolle innerhalb der Monarchie entschieden hatte, unterstützt seine Frau dennoch bei den wichtigsten Aufgaben des königlichen Kalenders.

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden und Chris O'Neill

Clément Morin/Kungl. Hovstaterna Chris O'Neill und Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern, 2024

Getty Images Madeleine von Schweden und Chris O'Neill 2013 an ihrem Hochzeitstag