Datet Eva Benetatou etwa diesen Ex-Bachelorette-Kandidaten?

Eva Benetatou (33) könnte frisch verliebt sein! Wie RTL erfahren haben will, soll die Reality-TV-Bekanntheit seit mehreren Monaten Zeit mit Julian Plum (40) verbringen, einem ehemaligen Kandidaten der RTL-Dating-Show Die Bachelorette. Der 40-Jährige hatte 2023 um das Herz von Jennifer Saro (29) geworben, ging damals jedoch leer aus. Jetzt scheint es dafür mit Eva zu funken. Offizielle Bestätigungen gibt es bisher keine, doch beide teilten am Wochenende nahezu identische Instagram-Storys, die sie an Bord desselben Bootes in Preveza, Griechenland, zeigen. Ob es sich hierbei wirklich um mehr als nur Zufall handelt, bleibt spannend.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Griechin mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen sorgt. Im Dezember 2024 trennte sie sich endgültig von ihrem Ex-Partner Dennis Kessmeyer, mit dem sie einen gescheiterten zweiten Beziehungsversuch unternommen hatte. Danach sorgte eine heiße Nacht mit Serkan Yavuz (32), bekannt aus Bachelor in Paradise, für Wirbel, da die Liaison während seiner Ehe mit Samira Yavuz (31) stattfand. Seitdem hielt sich Eva weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück, scheint nun aber wieder einen Neustart wagen zu wollen. Ob Julian Plum ihr dabei zur Seite steht, bleibt abzuwarten.

Turbulente Schlagzeilen sind bei der Influencerin nichts Neues. Bereits in der Vergangenheit geriet sie immer wieder mit Serkan und seiner Frau Samira in Konflikt, was öffentlich ausgetragen wurde. Besonders die Kritik an Serkan als Vater ihres Sohnes entzündete einen offenen Schlagabtausch. Trotz dieser Schwierigkeiten versucht Eva, ein harmonisches Leben zu führen und stößt dabei immer wieder auf neue Herausforderungen – oder Gelegenheiten, wie die mögliche Romanze mit Julian Plum nun zeigt. Ob sie diesmal Glück in der Liebe findet, bleibt offen, aber viele Fans dürften Eva den Neuanfang von Herzen gönnen.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

RTL / Markus Hertrich Bachelorette-Kandidat Julian

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025