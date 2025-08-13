Bachelor Felix Stein machte mit Seyma am Telefon Schluss

Das Finale von Die Bachelors hatte für viele Zuschauer ein überraschendes Nachspiel: Felix Stein (33), der sich im entscheidenden Moment für Seyma entschieden hatte, ist inzwischen nicht mehr mit ihr zusammen. Beim Wiedersehen mit Moderatorin Frauke Ludowig (61) bestätigte der Rosenkavalier: "Wir sind kein Paar mehr, aber das ist auch ehrlich gesagt nicht schlimm." Seyma hingegen zeigte sich enttäuscht, dass Felix nach Drehschluss keine Bindung eingehen wollte. Die Trennung kam schließlich per Telefon, wie sie mitteilte: "Dann kam von Felix der Anruf: 'Hey, so und so fühle ich gerade.' Natürlich war ich traurig."

Für die Gewinnerin der Staffel hinterließ die Aktion einige Fragezeichen. Sie ist sich sicher, dass der 33-Jährige es mit ihr nicht wirklich ernst meinte: "Ich habe das Gefühl, dass Felix sich für mich entschieden hat, weil ich keine Dramaqueen bin. Dass er sich vielleicht gedacht hat: 'Wenn es draußen nicht klappt, dann werde ich die entspannter los als eine Vivi zum Beispiel.'" Zudem geht sie davon aus, dass sie nur Felix' zweite Wahl war: Hätte Kandidatin Paulina nicht vorzeitig abgebrochen, wäre ihrer Meinung nach die letzte Rose an sie gegangen.

Und tatsächlich räumte Felix bereits beim großen Finale ein, dass er sich insgeheim eine Zukunft mit Paulina ausgemalt hatte. Die verließ jedoch die Show, als sie von seiner Intimität mit einer anderen Kandidatin erfuhr. "Ich habe es nicht kommen sehen, dass es so sche*ße wird mit dem Dreamdate. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es mit Paulina klappt, sage ich ehrlich", gestand der Fotograf. Der Ausstieg der Hamburgerin traf den Bachelor sprichwörtlich ins Mark und ließ ihn ratlos zurück, denn eigentlich hatte er noch auf ein klärendes Gespräch gehofft, sobald sich die Situation wieder beruhigt hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / Felix Stein, RTL / Annette Etges Collage: Bachelor Felix Stein, Kandidatin Seyma

Anzeige Anzeige

Instagram / felix "Die Bachelors"-Kandidat Felix Stein

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein und Paulina bei ihrem Dreamdate