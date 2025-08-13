Nico Schwanz will mit Boyband Dirndljäger durchstarten

Nico Schwanz (47) wagt sich auf neues musikalisches Terrain und heizt mit seiner Boyband Dirndljäger die Partylandschaft auf. Mit Lederhosen, Oktoberfest-Feeling und Songs wie dem bald erscheinenden "Der Dirndljäger-Song" wollen Nico und seine Crew bei Festen und Kirmessen für Stimmung sorgen. "Die komplette Band besteht aus neun Leuten, inklusive Bassist, Drummer, Gitarrist, Keyboarder, Backgroundsängerin. Und wir haben auch eine Bühne mit großer LED-Leinwand, die richtig was hermacht", verrät der Reality-TV-Star im Interview mit RTL. Die ersten Auftritte sollen schon bald starten, und das neue Projekt ist für Nico ein weiterer Schritt auf seiner bunten Karriereleiter.

Doch wie steht seine Verlobte Viktoria "Dodi" Schuler zu den neuen Karriereplänen ihres Liebsten? Anfangs sei sie "niedlich eifersüchtig" gewesen, was Nico als Beweis ihrer Liebe interpretiert: "Wer eifersüchtig ist, der liebt ja auch", erklärt er. Mittlerweile hat sich die anfängliche Skepsis jedoch in Stolz verwandelt – vor allem, wenn Frauen ihm auf der Bühne zujubeln. Im Juli hatte der Sänger seiner Dodi einen romantischen Heiratsantrag an der Ostsee gemacht. Für ihre bevorstehende Hochzeit hat er bereits einen Plan: Die Dirndljäger sollen auf der Feier kräftig einheizen.

Auch privat steht einiges an: Nico und Dodi wollen aus seinem aktuellen Haus ausziehen und im Thüringer Wald "von Grund auf neu anfangen". Mit der Hochzeitsplanung möchte das Paar im kommenden Frühjahr durchstarten. Die Feier dürfte dabei kaum an Partylaune zu überbieten sein, wenn Nico und seine Band den Gästen ordentlich einheizen. Das Männermodel zeigt sich optimistisch, sowohl beruflich als auch privat: Es ist eine neue Ära für den Sänger, der mit Trachtenlook, Musik und neuer Liebe in eine aufregende Zukunft startet.

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, Realitystar

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und Dodi Schuler im Februar 2025

Instagram / nicoschwanz Dodi und Nico Schwanz, Reality-TV-Stars