Diese Promis sind wohl bei "Love Island VIP" 2025 dabei

Reality-Fans aufgepasst: Die beliebte Show Love Island VIP geht in die nächste Runde! Ab dem 11. September wird bei RTLZWEI wieder geflirtet, was das Zeug hält. Mit dabei sind 21 Reality-Allstars, die in einer traumhaften Villa in Griechenland die große Liebe suchen und zugleich die Chance auf eine Siegprämie von 50.000 Euro nutzen wollen. Unter den prominenten Teilnehmern der neuen Staffel sind unter anderem der ehemalige Dschungelkönig Filip Pavlović, die einstige Bachelorette Stella Stegmann (28) sowie das frühere GNTM-Model Brenda Patea (31).

Auch bekannte Gesichter aus Formaten wie Are You The One? und Temptation Island werden das Geschehen in der Villa ordentlich aufmischen. So gehören unter anderem Umut Tekin (28), Tatum Sara (27), Yannick Syperek, Gabriela Alves Rodríguez oder Josh Stanley und Dion Brown zu dem diesjährigen Cast. Joena Stellen von Too Hot To Handle: Germany, Jeje Lopes von Krass Schule oder das Fitnessmodel Nam Vo wagen ebenfalls das aufregende Dating-Experiment.

Jennifer Iglesias (26) und Marco Cerullo (36), die sich zuletzt bei Prominent getrennt so gar nicht verstanden haben, treffen im sonnigen Griechenland nun erneut aufeinander. Auch Jona Steinig (29), der schon bei "Die Bachelorette" die Liebe suchte, versucht sein Glück erneut. Neben den neuen VIP-Kandidaten finden sich auch einige ehemalige Bewohner der regulären Staffeln von Love Island unter den Teilnehmern. So wagen Laura Maria Lettgen, Lisa-Marie Gaul, Sina Hornberger, Dijana Cvijetic (31), Josua Günther und Maurice Spada ein erneutes Abenteuer auf der Insel und hoffen, diesmal das große Glück zu finden. Die Moderation übernimmt wie gewohnt Sylvie Meis (47).

