Nach Ozempic: Neue Aufnahmen von Sharon Osbourne besorgen

Sharon Osbourne (72) versetzt ihre Fans in Sorge: Die US-Reality-TV-Bekanntheit wurde am Mittwoch bei einem Shopping-Ausflug in Los Angeles mit ihrer Tochter Aimee (41) gesichtet. Dabei war besonders auffällig, wie viel Gewicht sie verloren hat, wie die Bilder zeigen, die The Sun vorliegen. Besonders ihr schmales Gesicht und ihre dünnen Arme sorgten für Aufsehen. Bei Sharon purzelten mithilfe der Abnehmspritze Ozempic die Kilos – insgesamt fast 20 hat sie verloren. 2024 nahm sie erstmals Ozempic. Das Ergebnis nach gerade einmal vier Monaten: 13 Kilogramm weniger auf den Rippen.

Die Mutter von Kelly Osbourne (40) gestand erst vor wenigen Monaten, dass sie aber eigentlich gar nicht so dünn werden wollte. Im Februar präsentierte sich Sharon schon extrem erschlankt auf einem Event im Villa Park in Birmingham. Zuvor gab sie offen zu, nach wie vor mit den Nebenwirkungen von Ozempic zu kämpfen. Seither habe sie Probleme, wieder an Gewicht zuzulegen. "Ich muss 4,5 Kilogramm zunehmen, aber egal, wie viel ich esse, ich bleibe bei demselben Gewicht", berichtete die 72-Jährige bereits im vergangenen März gegenüber Loose Women.

In den vergangenen Jahren probierte Sharon einiges, um ihr Äußeres zu optimieren. So ließ sie sich bereits dreimal das Gesicht straffen – erstmals im Jahr 1987, dann 2002 und schließlich legte sie sich im Jahr 2021 wieder unter das Messer eines Beauty-Docs. Grund für die vielen Eingriffe sind wohl vor allem große Selbstzweifel, welche die Frau von Ozzy Osbourne (76) plagen. "Ich glaube nicht, dass ich jemals glücklich mit meinem Aussehen sein werde, aber ich bin jetzt zufrieden", gab sie erst kürzlich gegenüber The Sun zu.

Snorlax / MEGA Sharon Osbourne

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

