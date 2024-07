Gesundheitliche Probleme: Ozzy Osbourne kann nicht umziehen

Im August 2022 gab Ozzy Osbourne (75) bekannt, dass er gemeinsam mit seiner Ehefrau Sharon (71) wieder nach England ziehen möchte. Doch nun, knapp zwei Jahre später, leben die beiden nach wie vor in Los Angeles. In dem Podcast "The Osbournes" erklärt Sharon, dass Ozzys Gesundheit dem Paar bisher immer einen Strich durch die Rechnung machte. "Es scheint, dass jedes Mal, wenn wir bereit sind umzuziehen, etwas mit Ozzys Gesundheit passiert", erzählt die Moderatorin. Den Wunsch umzuziehen, habe das Ehepaar aber weiterhin. "Wir wollen unbedingt zurück, und wir werden es schaffen. Stimmt's, Ozzy?", fragt sie ihren Mann. "Ja, wir werden es schaffen", antwortet dieser daraufhin.

Aktuell scheint es dem "Crazy Train"-Interpreten wieder schlechter zu gehen. Erst vor wenigen Wochen musste die Familie einen Festival-Auftritt gesundheitsbedingt absagen. "Bedauerlicherweise muss die Familie Osbourne unseren bevorstehenden Auftritt bei der Mad-Monster-Party in Phoenix absagen, da Ozzy zurzeit nicht reisen kann", erklärte Sharon bedrückt in einem Video, das sie via X teilte.

Bereits seit einigen Jahren hat Ozzy mit diversen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem war bei dem Musiker ein Tumor an der Wirbelsäule gefunden worden. Im vergangenen Mai unterzog sich Ozzy deshalb einer Stammzellenbehandlung. Diese setzte ihm damals ziemlich zu. "Ich fühle mich damit nicht so toll, aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht machen würde", erklärte er in seinem Podcast.

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Jahr 2015

Getty Images Ozzy Osbourne bei den Grammys 2020

