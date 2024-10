Kelly Osbourne verrät: Wird sie ihren Partner Sid heiraten?

Wird Kelly Osbourne (40) etwa bald vor den Traualtar treten? Die Tochter von Ozzy Osbourne (75) ist seit rund drei Jahren in festen Händen und durfte sich mit ihrem Partner Sid Wilson (47) sogar schon über die Geburt eines gemeinsamen Kindes freuen. Nun verrät die TV-Bekanntheit gegenüber Us Weekly, ob sie sich vorstellen kann, Sid zu heiraten: "Ich habe meinen Mann gefunden. Wir brauchen die Urkunde nicht. Aber ich weiß, dass Sid wirklich heiraten will, also werden wir auch heiraten. Es ist nicht so wichtig für mich."

Kelly erklärt weiter, dass ihr eine Hochzeit einfach nicht so wichtig sei. Was ihr hingegen mächtig am Herzen liegt, ist die Familienplanung, denn die Sängerin möchte sich auf jeden Fall noch vergrößern. "Ich will auf jeden Fall mehr Babys", verrät sie im Gespräch mit dem Newsportal. Das Paar plant derzeit auch, ein größeres Haus zu beziehen, ist sich aber noch unsicher, ob es in Los Angeles bleiben oder zurück nach England ziehen soll. "Mein Sohn wird in England zur Schule gehen. Das Schulsystem dort ist ein bisschen anders und ich mag die Idee von Schuluniformen. Ich mag die Idee, dass es keine Waffen an Schulen gibt", erklärt sie.

Kelly und Sid kennen sich bereits seit vielen Jahren, da sie beide in der Musikszene aktiv sind. Sid, bekannt als DJ bei der Band Slipknot, und Kellys gemeinsame Liebe zur Musik hat die beiden zusammengeführt. Trotz ihrer eigenen Erfahrungen in der glitzernden Welt der Stars und Sternchen legt Kelly großen Wert auf Familienleben und Privatsphäre. Während ihrer Schwangerschaft zog sich die 40-Jährige sogar komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne im Oktober 2024

Anzeige Anzeige