Nach Flirt mit Orlando: Sydney Sweeney will Single bleiben

Sydney Sweeney (27), bekannt aus der Serie Euphoria, sorgt derzeit für Schlagzeilen! Die Schauspielerin wurde am vergangenen Wochenende auf der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig gesichtet, wo sie nicht nur mit Promis wie Orlando Bloom (48) und Tom Brady (47) an ihrer Seite durch die Straßen schlenderte, sondern auch beim Feiern im Luxushotel Gritti Palace alle Blicke auf sich zog. Besonders auf sich aufmerksam machte sie jedoch, als sie auf Instagram ein freizügiges Shooting auf einer Rasenfläche teilte – komplett unbeschwert inmitten von Springbrunnen und im Hintergrund Lana Del Reys (40) "Chemtrails Over the Country Club".

Trotz der Gerüchte, die nach ihrem Spaziergang mit Orlando und ihrer gemeinsamen Party mit Tom aufkamen, scheint Sydney derzeit kein Interesse an einer neuen Beziehung zu haben. Wie ein Insider laut OK Magazine enthüllt, will die talentierte Schauspielerin nach der Trennung von ihrem Verlobten Jonathan Davino zunächst einmal das Single-Dasein genießen. "Sydney hat momentan keine Zeit für eine intensive Partnerschaft, weil sie komplett auf ihre Karriere fokussiert ist", so die Quelle. Die beiden hatten sich erst im März getrennt, wobei Sydney angeblich bewusst entschieden hat, ihre beruflichen Ziele über eine romantische Bindung zu stellen.

Die Gerüchteküche brodelt weiter, vor allem da Tom, selbst seit Kurzem wieder Single, bei der von Stars wie Ellie Goulding (38) und Matteo Bocelli musikalisch untermalten Feier besonders charmant auftrat. Beobachter berichten, wie er sich beim Tanzen zu keiner festen Tanzpartnerin bekannte, sondern ausgelassen mit mehreren Damen, darunter auch Model Brooks Nader (28), um die Wette amüsierte. Sydney wiederum schien die ausgelassene Stimmung zu genießen, ohne sich auf jemanden festzulegen – ein Zeichen, dass sie ihren Entschluss, den Fokus auf ihre Karriere zu legen, konsequent beibehält.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Orlando Bloom

ActionPress Sydney Sweeney in Venedig, Juni 2025

Getty Images Tom Brady in Venedig zu Gast bei der Bezos-Sánchez-Hochzeit