Halle Bailey: Heiße Küsse mit mysteriösem Mann in Italien

Halle Bailey (25) genießt derzeit sonnige Tage in Italien und sorgt dabei für Schlagzeilen. Die Schauspielerin der Neuverfilmung von Arielle, die Meerjungfrau wurde in Positano gesichtet, wie sie innige Momente mit einem mysteriösen Mann teilte. Auf Bildern, die dem Magazin TMZ vorliegen, sind die beiden beim Küsse austauschen und gemeinsamen Baden im Mittelmeer zu sehen. Halle, die modisch in einem Bikini mit auffälligen Details auftrat, strahlte sichtlich vor Glück. Der unbekannte Begleiter wirkte ebenfalls äußerst entspannt und dokumentierte den Tag fleißig mit seinem Smartphone.

Die Reise scheint eine willkommene Auszeit für die 25-Jährige zu sein, die mit ihrem Ex-Partner DDG (27) aktuell in einem juristischen Streit um den einjährigen Sohn Halo Saint steht. Erst im Mai wurde Halle das vorläufige alleinige Sorgerecht zugesprochen, nachdem sie laut Gerichtsunterlagen schwere Vorwürfe, darunter Vorwürfe häuslicher Gewalt, gegen den Rapper erhoben hatte. Noch in diesem Monat soll eine Anhörung stattfinden, die über die endgültigen Sorgerechtsverhältnisse entscheiden wird. Unterdessen ist bekannt, dass Halle in Italien beruflich aktiv ist, wo sie zusammen mit Regé-Jean Page (37) an ihrem neuen Film "Italianna" arbeitet.

Während Halle ihr Privatleben derzeit oft in den Schlagzeilen sieht, ist ihre Karriere weiterhin auf Erfolgskurs. Nach ihrem Durchbruch als Arielle und als eine Hälfte des Musikduos Chloe x Halle hat sie eine vielversprechende Laufbahn vor sich. Ihr Ex-Partner DDG bleibt ebenfalls nicht aus dem Rampenlicht, wie etwa Gerüchte über eine neue Romanze mit Influencerin India Love zeigen. Trotz des aktuellen Sorgerechtsstreits ist Halle entschlossen, ihre Zeit in Italien zu genießen, und lässt sich dabei scheinbar nicht aus der Ruhe bringen.

Getty Images Halle Bailey, Sängerin

Getty Images Halle Bailey und DDG

Instagram / hallebailey Halle Bailey im Oktober 2024