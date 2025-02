Von Ozempic gezeichnet: Sharon Osbourne zeigt sich bei Event

TV-Persönlichkeit Sharon Osbourne (72) zeigte sich jetzt nach Monaten der Abwesenheit erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit Gitarrist Tony Iommi (76) nahm sie bei einem Event im Villa Park in Birmingham teil, um eine überraschende Reunion-Show der Heavy-Metal-Legenden Black Sabbath anzukündigen. Sharons Mann und Frontmann der Band, Ozzy Osbourne (76), war bei der Verkündung nicht anwesend. Das besondere Konzert soll im Sommer in ihrer gemeinsamen Heimatstadt stattfinden. Die Ankündigung des Events markiert Sharons erstes offizielles Auftreten seit Dezember. Ihre auffallend schlanke Erscheinung hatte zuvor Spekulationen über ihre Gesundheit ausgelöst und stand auch dieses Mal im Fokus.

Fotos des Events zeigen sie in einem blauen Hosenanzug – immer noch stark erschlankt. Sharon, die offen über ihre Erfahrungen mit dem umstrittenen Abnehmmittel Ozempic gesprochen hat, kämpft weiterhin mit den Nachwirkungen des Medikaments. Die Moderatorin verriet der Daily Mail, trotz intensiver Bemühungen nicht an Gewicht zuzunehmen, nachdem sie das Mittel abgesetzt hat: "Ich müsste 10 Pfund zunehmen, aber egal, wie viel ich esse, mein Gewicht bleibt gleich." Sie gestand, dass sie nach zahlreichen Schönheitsoperationen und Diäten endlich mit sich selbst zufrieden ist: "Es hat Jahre gedauert, bis ich das sagen konnte, aber ich habe meine Lektion gelernt." Dennoch zeigt sich die dreifache Mutter von den gesundheitlichen Herausforderungen sichtlich gezeichnet.

Die TV-Ikone lebt seit Jahrzehnten im Rampenlicht und hat schon immer offen über ihre Schönheitsoperationen und Gewichtsprobleme gesprochen. Neben ihren Auftritten bei X Factor und in Reality-TV-Formaten wie Celebrity Big Brother ist sie vor allem für ihre starke Bindung zu Ehemann Ozzy bekannt. Trotz der Höhen und Tiefen – von Ozzys gesundheitlichen Problemen bis hin zu Sharons Kämpfen mit ihrem Selbstbild – präsentiert sich das Paar weiterhin eng verbunden und unterstützt sich gegenseitig, auch bei großen Karrieremomenten wie der "Black Sabbath"-Reunion.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020

Anzeige Anzeige