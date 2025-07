So denkt Jessica Hnatyk über Germains Situationship mit Maxi

Jessica Hnatyk (24) hat sich zur Beziehungssituation ihres Ex-Freundes Germain geäußert. Germain hat inzwischen eine sogenannte "Situationship" mit der Temptation Island V.I.P.-Verführerin Maxi. Im Rahmen eines Promiflash-Interviews beim Howdy Honey von Hej Mates in Berlin sprach Jessica offen darüber, was sie davon hält: "Ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade für das Mädchen. Also, wenn sie damit cool ist, ist es okay – aber eine Situationship ist halt nichts Ernstes." Die Influencerin äußerte zudem Bedenken, dass Maxi möglicherweise mehr Gefühle investiere, als es Germain tut.

Jessica glaubt, dass Maxi Gefahr laufen könnte, verletzt zu werden. Sie begründet ihre Meinung damit, dass Maxi auf der Insel der Versuchung bereits emotionale Bindungen gezeigt habe und sogar Tränen für Germain vergossen habe. Ihrer Ansicht nach könnte sie durch die gemeinsame Zeit mit Germain stärkere Gefühle entwickelt haben: "Ich glaube, dass du dich gerade auch als Frau an denjenigen gewöhnst und vielleicht auch Gefühle aufbaust." Die TV-Bekanntheit hofft vor allem eines – dass Maxi "nicht aufs Maul fällt" und unbeschadet aus der Verbindung mit Germain herauskommt.

Germain hatte sich während ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Show von Jessica getrennt, nachdem sie schlecht über ihn geredet hatte. In einem früheren Promiflash-Interview verriet die Beauty, dass sie aus der schmerzhaften Erfahrung eine wichtige Lektion gelernt habe. "Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass man halt seinen Partner nicht so schlechtredet, wie ich es gemacht habe", erklärte sie und ergänzte: "Es waren halt einfach Sachen, die sich so ein bisschen angestaut haben, aber ich würde nie wieder so schlecht über meinen Partner reden."

Anzeige Anzeige

RTL / Kimberly Schäfer, Instagram / __maxisophie Collage: Jessica Hnatyk, Germain und Maxi, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / __maxisophie "Temptation Island"-Verführerin Maxi

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Persönlichkeit