Die wahren Gründe: Nina Kristin bestätigt Trennung von Nico

Es ist offiziell: Reality-TV-Star Nina Kristin (43) und Nico Legat (27) gehen getrennte Wege. Doch anders als Nicos Vater Thorsten Legat (56) kürzlich behauptete, liege es nicht am Altersunterschied der Reality-TV-Bekanntheiten. Das seien "Unwahrheiten", erklärt Nina in ihrer Instagram-Story und verrät anschließend in einem Statement, was wirklich dahintersteckt. "In den letzten Tagen wurde öffentlich behauptet, ich hätte mich von Nico getrennt, weil er 15 Jahre jünger ist als ich. Das ist falsch. Der Altersunterschied war nie das Problem. Die Wahrheit ist: Es sind sehr ernste Dinge passiert", so Nina.

Wie sie betont, beziehe sie sich dabei nicht auf Knutschereien am Ballermann. Was zwischen ihnen vorgefallen sei, scheint dramatischer zu sein. Aus Rücksicht auf Nico, der sich aktuell in Therapie befindet, sei sie damit aber nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Doch die Behauptungen seines Vaters scheinen sie hart getroffen zu haben: "Was ich aber nicht so stehen lassen kann: Aussagen wie 'sie kann oder will keine Kinder mehr' sind nicht nur falsch, sondern treffen persönliche Themen, die niemand öffentlich bewerten sollte", so Nina. "Ich habe mich nicht gegen Nico, sondern für mich entschieden. Für mein Leben. Meine Werte und meinen Lifestyle. Und dieser Weg hätte mit ihm – so wie es war – nicht weitergeführt. Er hätte mich mit in den Abgrund gerissen. Und ich hätte alles verloren", erklärt Nina abschließend und macht die Trennung damit offiziell.

Nina und Nico gingen nur wenige Monate gemeinsam durchs Leben. Im Laufe dessen machten sie immer wieder mit verliebten Beiträgen und auch Zankereien auf sich aufmerksam. Schon nachdem die Beziehung der zwei offiziell wurde, meldete sich Thorsten mit einigen Worten dazu. "Sie ist eine sehr hübsche Frau, das muss man sagen. Das ist eine zu große Hausnummer für unseren Sohn. Das ist so, als wenn ich einen kleinen Zwergpinscher habe und mit dem an der Leine gehe. [Er] sollte sich überlegen, ob er sich das antut", erklärte er gegenüber RTL zum Unmut seines Sohnes.

Collage: Instagram, RTL Collage: Nina Kristin und Nico Legat, Realitystars

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025