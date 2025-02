Ozzy Osbourne bleibt trotz gesundheitlicher Probleme positiv

Ozzy Osbourne (76), der legendäre Black-Sabbath-Frontmann, gibt trotz schwerer gesundheitlicher Probleme nicht auf. In seiner Radiosendung "Ozzy Speaks" teilte der Musiker jetzt mit, dass er zwar immer unbeweglicher werde, aber dennoch dankbar sei, am Leben zu sein. "Ich beschwere mich viel darüber, dass ich nicht laufen kann, aber trotz allem bin ich noch da", erklärte Ozzy optimistisch. Aktuell bereite er sich darauf vor, im Juli mit den ursprünglichen Mitgliedern von Black Sabbath ein letztes Konzert zu geben. Dieses Finale in seiner Heimatstadt Birmingham bedeute dem Rocker besonders viel, wie er erklärte, da er damit an den Ort zurückkehre, an dem alles begann.

Ozzys gesundheitliche Probleme gehen unter anderem auf einen Unfall im Jahr 2019 zurück, bei dem er in seinem Haus in Los Angeles stürzte und eine Wirbelsäulenverletzung davontrug. Dieser Vorfall, kombiniert mit einer Parkinsondiagnose, die er bereits 2003 erhielt, scheint sein Leben nachhaltig verändert zu haben. In einem Interview mit BBC erklärte Ehefrau Sharon Osbourne (72), dass Ozzy sich inzwischen mit täglicher Physiotherapie fit halten müsse. Trotz dieser Einschränkungen sei er jedoch voller Vorfreude auf das bevorstehende Abschiedskonzert und wolle sich angemessen von seinen Fans und Weggefährten verabschieden. "Das wird sein endgültiger Schlusspunkt", erklärte die Britin.

Hinter der vermeintlich harten Fassade Ozzys steckt ein Mann, der sich über die Jahre hinweg zahlreichen Herausforderungen stellen musste. Der sogenannte "Fürst der Finsternis" hatte nicht nur mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, sondern musste in den vergangenen Jahren auch den Verlust vieler Freunde und Wegbegleiter verarbeiten, wie er in seiner Radioshow betonte. Dabei konnte sich die Rocklegende jedoch stets auf Ehefrau Sharon verlassen: Die 72-Jährige, die zuletzt mit ihrem stark veränderten Aussehen Schlagzeilen machte, bezeichnete die tiefe emotionale Verbundenheit zu ihrem berühmten Mann oft als unerschütterlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Rocker

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020

Anzeige Anzeige