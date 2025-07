Das sagt Ex-BFF Schamane Leon zu Kim Virginia Hartungs Drama

Kim Virginia Hartung (30) ist wieder mit Nikola Glumac (29) zusammen. Das Hin und Her sorgt für Zweifel bei zahlreichen Promis und Social-Media-Nutzern. Auch ihr früherer guter Freund Schamane Leon stellt die Authentizität ihrer Beziehung infrage und bezieht auf Instagram Stellung: "Wer so einen Bullshit glaubt, dem ist einfach nicht mehr zu helfen." Zwar haben sich Leon und Kim gegenseitig blockiert, aber Fans schicken ihm Screenshots. Er belächelt Kims Geschichten und bezeichnet sie als "Dubai-Doris", Nikola nennt Leon "Tattoo-Thorsten". Laut ihm ist das Drama um die Promis unter Palmen-Bekanntheit mit einem "Drehbuch" zu vergleichen.

Auch in einem Interview mit Denny Peletier auf YouTube äußert sich Leon zu seiner früheren Freundin, jedoch ohne Namen zu nennen. "Ich verstehe nicht, wie Menschen auf so etwas reinfallen. Dann denke ich mir: 'Leute, wirklich?'", lacht er und ergänzt in Bezug auf Kims Stillgeburt: "Auch die aktuelle Situation. Meine Mutter ist selbst betroffen. Viele schreiben mir, sie haben selbst Kinder verloren, die finden das nicht lustig." Auf die Frage, ob er als früherer Wegbegleiter Kims Geschichte glaubt, macht Leon deutlich: "Nein, ich glaube ihr hundertprozentig nicht."

Ferner klärt der Schamane auch auf, warum die Verbindung der beiden zerbrach: "Ich bin eine sehr treue Seele, aber wenn du mich irgendwann so sehr verletzt und verarschst, dann stirbt das auch irgendwann und das ist der Punkt bei mir." Was genau vorgefallen ist, behält Leon zwar für sich, betont aber: "Wenn man versucht, mich für Dinge zu benutzen und ich es nicht machen möchte – dann werde ich schlecht behandelt und anders behandelt, man hat mich büßen lassen..." Abschließend distanziert sich der spirituelle Berater eindeutig von Kim und stellt klar: "Sie persönlich ist mir egal."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und der Schamane Leon Shankara

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung um Jahr 2022