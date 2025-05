Freunde meinen: Sharon Osbourne bereut Ozempic-Einnahme

Nicht nur Sharon Osbournes (72) Fans und Freunde sorgen sich um ihren Gesundheitszustand: Offenbar ist die Moderatorin mittlerweile selbst alarmiert. Nachdem die TV-Persönlichkeit Anfang 2023 das Medikament Ozempic zur Gewichtsreduktion genutzt hatte, verlor sie in wenigen Monaten drastisch an Gewicht. Mittlerweile wiege sie nur noch 44 Kilogramm bei einer Größe von 1,57 Meter. Wie Freunde der Moderatorin gegenüber Daily Mail verraten, hat die Frau von Ozzy Osbourne (76) das Medikament inzwischen abgesetzt, doch bis heute kämpft sie mit den Nachwirkungen der Einnahme. "Sharon kann einfach nicht essen. Wenn du mit ihr essen gehst, schiebt sie nur das Essen auf dem Teller hin und her", berichtet eine Freundin der Moderatorin dem Newsportal. Selbst das Verspeisen kleiner Portionen bereitet Sharon laut der Bekannten große Schwierigkeiten.

Wie sehr sich ihr Äußeres verändert hat, ist Sharon laut der Freundin vollkommen bewusst: "Sie schaut in den Spiegel und weiß, wie sie aussieht. Sie ist ausgemergelt, sie ist so dünn, und auch wenn sie immer schlank war, ist das etwas anderes." Jetzt, wo die 72-Jährige mit den Konsequenzen des Präparats leben muss, bereut sie die Einnahme, wie die Freundin im Interview betont: "Ob sie sich wünscht, nie Ozempic genommen zu haben? Ja."

Auch Sharons Ehemann Ozzy hat mit schwerwiegenden gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Nachdem er sich im Jahr 2003 bei einem Quad-Unfall schwer verletzt hatte, musste er sich immer wieder Wirbelsäulenoperationen unterziehen und ist seither häufig auf einen Rollstuhl angewiesen. Vor fünf Jahren wurde bei dem Black-Sabbath-Frontmann zudem Parkinson diagnostiziert. Trotz der fortgeschrittenen Krankheit, die ihm das Stehen erschwert, kämpft der Sänger mit allen Mitteln für seine Gesundheit, um im Juli dieses Jahres das Abschiedskonzert seiner Rockband zu performen.

Getty Images Sharon Osbourne im Juni 2024

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

