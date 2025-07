Fast fünf Jahre zusammen: Linda Teodosiu ist frisch verliebt

Fast fünf Jahre zusammen und immer noch auf Wolke sieben – Sängerin Linda Teodosiu (33) und ihre Partnerin Alexandra strahlen vor Glück. Die beiden zeigten sich gestern beim Howdy Honey von Hej Mates in Berlin und gaben im Promiflash-Interview Einblicke in ihre Beziehung. Im Gespräch schwärmte die ehemalige DSDS-Kandidatin: "Es ist so krass, weil wir sind immer noch frisch verliebt nach fast fünf Jahren – das hatte ich vorher noch nicht." Auch Alexandra ließ keinen Zweifel daran, wie stark ihre Verbindung ist, und betonte die harmonische Balance zwischen ihnen.

Für Linda scheint Alexandra das perfekte Gegenstück zu ihrem eigenen Charakter zu sein. "Ich bin ja sehr temperamentvoll und sie ist einfach der Ruhepol schlechthin", erklärte die Sängerin im Gespräch. Alexandra wiederum lobte Lindas inspirierende Energie: "Sie motiviert mich sehr und treibt mich sehr an." Die beiden scheinen sich gegenseitig zu ergänzen und in ihrer Beziehung stets für ein Gleichgewicht zu sorgen, was das Fundament für ihr lang anhaltendes Glück zu sein scheint.

Dass Linda heute so offen mit ihrem Liebesglück umgeht, war nicht immer so. Bereits vor einigen Monaten hatte die Sängerin in einem Interview mit RTL verraten, dass sie lange Zeit Angst hatte, ihre Sexualität öffentlich zu machen. "Ich stand immer schon auf Frauen tatsächlich und hatte auch was mit Frauen. Ich war aber trotzdem immer mit Männern zusammen", erklärte sie und fügte hinzu: "Es ist doch so egal, wen man liebt. Hauptsache, man ist glücklich."

Instagram / linda_siu_official Linda Teodosiu und ihre Partnerin Alexandra, März 2025

Instagram / linda_siu_officia Linda Teodosiu, ehemalige DSDS-Kandidatin

Instagram / linda_siu_official Linda Teodosiu im September 2024