Mike Heiter gibt seinen Senf zum Drama um Kim und Nikola

Bisher hielt sich Kim Virginia Hartungs (30) Ex-Flirt Mike Heiter (33) zurück, was die Schlagzeilen rund um sie und Nikola Glumac (29) betrifft. Nun macht der Dschungelcamp-Teilnehmer aber eine Ausnahme. In einer Story auf Instagram schreibt er: "Ich finde, mit der ganzen Story wurden so viele Grenzen überschritten, dass es gefährlich ist, dass Menschen, die so etwas machen, so eine Reichweite haben dürfen." Mit seinen Worten bezieht sich Mike auf ein Video, in dem eine angebliche Verwandte von Kim behauptet, ihre Storys rund um ihre Schwangerschaft seien Fake und sie habe den Verlust ihres Kindes einen Tag vor Leyla Lahouar (29) und Mikes Hochzeit verkünden wollen. Laut ihr wollte sie damit die Aufmerksamkeit der Presse auf sich lenken. Mike stellt sich auf die Seite der Unbekannten: "Ich glaube der Frau leider. Was sehr, sehr verrückt ist, wenn es stimmt und es ist nicht in Worte zu fassen."

Warum er sein Schweigen zu dem Thema erst jetzt bricht, erklärt Mike folgendermaßen: "Da ich gestern gehört habe, dass Leyla und ich Mitgeschädigte bei der ganzen Lügenparade sein sollten und sogar der Grund für die Fake-Story sein sollten, um uns zu schaden oder unserer Hochzeit." Ferner betont er gegenüber seinen Fans, dass er trotzdem keinen unnötigen Hass schüren wolle: "Ich mag es generell nicht, auf Menschen herumzuhacken, die schon am Boden sind. Das hier soll auch so etwas nicht bezwecken."

Bevor Mike und seine Verlobte ein Paar wurden, hatte der Influencer eine kurze Romanze mit Kim. Während seiner Teilnahme am Dschungelcamp kristallisierte sich jedoch heraus, dass Mike kein Interesse mehr an der Promis unter Palmen-Darstellerin hat, sondern an Leyla. Seither herrscht eine öffentlich bekannte Feindschaft zwischen Leyla, ihm und Kim. Mittlerweile hat Kim mit Nikola ihr Glück gefunden und ihre Erzfeinde werden sich bald das Jawort geben.

Collage: Getty Images, Instagram / kimvirginiaa Mike Heiter, Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Collage

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars