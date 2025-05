Nach Hochzeit: Real-Housewives-Star Falynn Pinas Baby ist da

Falynn Pina hat zuckersüße Nachrichten zu verkünden. Der "Real Housewives of Atlanta"-Star hat ihr fünftes Kind zur Welt gebracht. Gegenüber Us Weekly gibt sie erste Details bekannt. "Wir haben unseren Sohn Owen Knox Pina am 15. Mai um 7:46 Uhr willkommen geheißen. [...] Er wog 3.400 Gramm. Wir fühlen uns überaus gesegnet und freuen uns von ganzem Herzen", verriet dieTV-Bekanntheit dem Magazin.

Für Falynn und ihren Ehemann Jaylan Banks ist es das zweite gemeinsame Kind. Den kleinen Owen und seine ältere Schwester wird wohl auch für immer eine Besonderheit verbinden: Während der zweite Nachwuchs um 7:46 Uhr morgens das Licht der Welt erblickte, kam seine Schwester am 26. November 2021 um 19:46 Uhr abends – in englischer Schreibweise 7:46 PM – zur Welt. Ein Zufall, über den Falynn und ihr Jaylan sich sehr freuen. "Er kam wirklich genau zur richtigen Zeit – buchstäblich", schwärmt der nun zweifache Papa in dem Interview und fügt hinzu: "Zur gleichen Minute wie seine Schwester. Wir sind überglücklich und so verliebt in unseren Jungen."

Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner gehen bereits seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Dezember gaben sie sich sogar das Jawort. Falynn brachte bereits drei Söhne mit in die Partnerschaft – Troy, Dylan und Liam. Mit der Geburt ihres fünften Kindes ist die dreijährige Emma nun nicht mehr das Nesthäkchen der Patchwork-Familie. Ob die Familienplanung des Ehepaares damit abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten.

Instagram / falynnn Falynn Guobadia mit ihrer Tochter Emma

Instagram / falynnn Falynn Guobadia im März 2025

