Falynn Guobadia ist in Babyfreuden! Ende Juli gab die Real Housewives of Atlanta-Darstellerin bekannt, dass sie und ihr Ex, der Filmproduzent Simon Guobadia, offiziell geschieden sind. Nun meldete die TV-Bekanntheit sich mit wesentlich erfreulicheren Nachrichten zu Wort. Falynn, die ihr erstes Kind im Alter von 17 Jahren zur Welt gebracht hat, ist mit ihrem vierten Baby schwanger. Sie und ihr neuer Freund Jaylan Banks erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs.

In einem fast 16-minütigen YouTube-Video gab Falynn ihre Schwangerschaft bekannt. "Jaylan und ich werden tatsächlich ein Baby bekommen. Wir sind schwanger. Juhu!", teilte sie ihren Fans freudestrahlend mit. "Es kommt ein weiteres Kleines zu unserem verrückten Haufen hinzu." Während die 31-Jährige diese Worte sagte, blendete sie zwei blaue Herzen auf ihre Augen ein – ein Indiz für das Geschlecht? Dieses süße Detail behielt das Paar noch für sich.

Während es für Falynn das vierte Kind ist, wird Jaylan das erste Mal Vater. Die werdenden Eltern hätten mit der Verkündung der frohen Botschaft gewartet, bis die kritische Phase überstanden ist. "Ich bin so erleichtert, dass ich jetzt endlich wieder das Haus verlassen kann", freute Falynn sich.

Instagram / itsjaylanbanks Falynn Guobadia und Jaylan Banks

Instagram / falynnguobadia TV-Bekanntheit Falynn Guobadia

Instagram / falynnguobadia Falynn Guobadia, Januar 2021

