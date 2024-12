Große Überraschung: Falynn Guobadia hat schwanger geheiratet

Falynn Guobadia lässt gleich zwei Geheimnisse lüften: Der Real Housewives-Star hat nicht nur geheiratet, sondern ist zudem auch noch schwanger! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jaylan Banks erwartet der Realitystar ein Kind. Für Falynn ist es bereits Baby Nummer fünf. Die beiden wundervollen Nachrichten teilt sie mit ihrer Community nun auf Instagram. "Gestern ist ein Traum wahr geworden. Endlich durfte ich meinen besten Freund heiraten. Vor unseren engsten Freunden und der Familie teilten wir unsere ewige Hochzeit, in der endlos gelacht wurde und es Freudentränen gab, während wir die Nacht lang tanzten. Wahre Liebe ist bedingungslos, freundlich, geduldig und vor allem…vergeben", schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, welches das frischvermählte Paar zeigt.

Im nächsten Social-Media-Beitrag posiert Falynn gemeinsam mit Jaylan in einem Fahrstuhl. Der baldige Vater umarmt seine Frau liebevoll von hinten und legt seine Hand an die Seite des Babybauchs. "Mama und Papa können es kaum erwarten, dich zu treffen, Kleines", freut sich Falynn zu dem Schnappschuss. Die beiden Neuigkeiten hauen die Fans sichtlich aus den Socken. "Das ist zu schön", schwärmt ein Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und tippt: "Ich freue mich so für euch. Ich hoffe, du und deine Familie habt ein Leben voller Gesundheit und Glück."

Falynn und Jaylan gehen bereits seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr entschieden sich die beiden allerdings fortan getrennte Wege zu gehen – aber offenbar können sie nicht ohneeinander! Das Ehepaar gab seiner Liebe eine zweite Chance und krönte diese nun mit einer Hochzeit und dem zweiten gemeinsamen Baby.

Instagram / falynnn Falynn Guobadia, TV-Persönlichkeit

Instagram / falynnn Falynn Guobadia mit ihrer Tochter Emma

