Box-Legende Manny Pacquiao (46) kehrt in den Ring zurück

Manny Pacquiao kehrt nach fast vier Jahren Pause überraschend in den Boxring zurück! Der philippinische Sportheld, der seine Karriere im September 2021 nach einer Niederlage gegen Yordenis Ugas beendete, hat sein Comeback angekündigt. Über Instagram ließ der 46-Jährige seine Fans wissen: "Ich bin zurück! Lasst uns Geschichte schreiben!" Am 19. Juli wird er im MGM Grand in Las Vegas gegen den 16 Jahre jüngeren US-Amerikaner Mario Barrios antreten. Dabei geht es nicht nur um den Ruhm, sondern auch direkt um den WBC-Titel im Weltergewicht.

Mit 62 Siegen in 72 Kämpfen, darunter 39 K.o.-Erfolge, gilt der "Pac-Man" als eine der größten Legenden der Boxgeschichte. Er errang Weltmeistertitel in acht unterschiedlichen Gewichtsklassen, darunter im Fliegen- und Superweltergewicht. Mit dem amerikanischen Boxprofi steht ihm nun ein gefährlicher Gegner gegenüber, der eine beeindruckende Bilanz von 29 Siegen in 32 Kämpfen vorzuweisen hat, davon 18 durch K.o. Dieser Kampf könnte eines der spektakulärsten Comebacks der Boxgeschichte markieren.

Abseits des Boxrings war Manny in den letzten Jahren politisch aktiv. Nach seinem Rückzug aus dem Profisport kämpfte er in seiner Heimat, den Philippinen, im Jahr 2022 sogar um die Präsidentschaft, blieb jedoch ohne Erfolg. Trotz dieser Niederlage genießt er dort großes Ansehen, nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern auch durch sein Engagement für die Gesellschaft. Die Box-Legende, Vater von fünf Kindern, ist für seine Bodenständigkeit bekannt und wird von vielen als Volksheld verehrt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mario Barrios, Profiboxer

Anzeige Anzeige

Getty Images Manny Pacquiao, Box-Legende

Anzeige Anzeige