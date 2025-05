Top oder Flop? Pamela Anderson strahlt im Frühlingslook

Pamela Anderson (57) hat in New York City mit einem glamourösen Auftritt alle Blicke auf sich gezogen. Die Baywatch-Schauspielerin verließ ihr Hotel in einem auffälligen weißen und roten Outfit, bestehend aus einem figurbetonten Bleistiftrock und einer passenden Bluse mit Rosenmuster. Kombiniert mit roten Stilettos und einer weißen Kopfbedeckung präsentierte sich Pamela mit einem umwerfenden Lächeln und einer erfrischenden Ausstrahlung. Besonders bemerkenswert: Nach Jahren, in denen sie fast komplett auf Make-up verzichtete, trug sie bei diesem Anlass ein dezentes Make-up, das aus schwarzem Eyeliner, glänzenden Lippen und betonten Wangen bestand.

Dieser Look steht im Kontrast zu Pamelas Entscheidung, seit 2023 vermehrt auf ihre natürliche Schönheit zu setzen. Auf Magazincovern und öffentlichen Events war sie zuletzt meist ungeschminkt zu sehen, was zahlreiche Fans begeistert hat. Doch nun kehrt sie gelegentlich zu ihren glamourösen Wurzeln zurück – sehr zur Freude ihrer Anhänger. Erst vor wenigen Wochen präsentierte sie auf Social Media einen 90er-Jahre-Retro-Look, den der Make-up-Artist David Velasquez mit künstlichen Wimpern und betonter Lippenkontur perfektioniert hatte. "Pamely erinnert uns daran, dass sie mit oder ohne Make-up alle in den Schatten stellen kann", schwärmte nicht nur ein Fan in den Kommentaren auf Instagram. Dennoch scheint Pamela weiterhin auf Authentizität zu setzen, wie Insider betonen: Die Schauspielerin möchte sich in erster Linie wohl in ihrer Haut fühlen.

Abseits ihrer modischen Exkurse ist Pamela für viele längst mehr als nur eine ehemalige "Baywatch"-Ikone. Ihre Leistungen als Schauspielerin wurden besonders im letzten Jahr gewürdigt, als sie für ihren Film "The Last Showgirl" hochgelobt wurde. Auch auf der Theaterbühne erlebte Pamela einen Höhepunkt ihrer Karriere, als sie in der Rolle der Roxie Hart am Broadway glänzte. Für die Schauspielerin war dies ein wichtiger Schritt, um sich von ihrem früheren Image als Sexsymbol zu lösen und als ernsthafte Darstellerin wahrgenommen zu werden.

Instagram / pamelaanderson Pamela Anderson, Schauspielerin

Getty Images Pamela Anderson im Mai 2025 auf der Met Gala

