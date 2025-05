Riccardo Simonetti macht sich gegen strenge Dresscodes stark

Riccardo Simonetti (32), bekannt als Moderator, Autor und LGBTQIA+-Aktivist, zeigte sich jüngst bei den Filmfestspielen in Cannes und nutzte die Gelegenheit, seine Meinung zu den neuen, strengen Dresscodes des Festivals kundzutun. Während der ikonischen Magnum-Party erklärte Riccardo, dass die Einschränkungen, wie das Verbot von Nacktheit oder langen Schleppen auf dem roten Teppich, seiner Ansicht nach ein Rückschritt für die individuelle Entfaltung und das Festival selbst seien. "Cannes lebt davon, dass Individualität zelebriert wird, und die Einschränkung solcher Ausdrucksformen empfinde ich als problematisch", so der Entertainer in einem Interview mit dem Kurier.

Die Diskussion über äußere Ausdrucksformen war jedoch nur ein Teil seiner klaren Worte. Riccardo sprach auch offen über den Anstieg homophober Hasskommentare, von denen er selbst und andere Persönlichkeiten wie der österreichische Autor Thomas Brezina betroffen sind. Thomas hatte kürzlich ein Video mit seinem Ehemann geteilt und damit online eine Welle von Beleidigungen ausgelöst. Ähnliches habe Riccardo erlebt, etwa nach seiner Hochzeit mit Steven und seinem Auftritt in der Kult-Kindersendung "Sesamstraße". Die Kommentare seien teils so verletzend, dass Riccardo vielen davon aus Selbstschutz keine Beachtung mehr schenkt. Er plädiert jedoch dafür, Hass gegenüber der LGBTQIA+-Gemeinschaft sichtbar zu machen und offen anzusprechen, um langfristig Veränderungen zu schaffen.

Mode ist für Riccardo nicht nur ein Ausdruck von Persönlichkeit, sondern auch ein Mittel, um wie in Cannes Botschaften zu platzieren. Zu den Feierlichkeiten präsentierte er sich in einem schwarzen, glitzernden Jumpsuit, der mit seinem asymmetrischen Design die Aufmerksamkeit vieler Gäste auf sich zog. Riccardo ist ein gefeierter Gast auf solchen Events, bei denen er regelmäßig für glamouröse Momente sorgt. Der Moderator betont oft die Wichtigkeit, sich treu zu bleiben und sich nicht von äußeren Zwängen beirren zu lassen – eine Haltung, die sich nicht nur in seinen Outfits widerspiegelt, sondern auch in seinem Engagement und seiner klaren Haltung gegen Hass und Diskriminierung.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Mann Steven in den Flitterwochen, Januar 2025

Getty Images Ricardo Simonetti and Caroline Daur, Influencer

