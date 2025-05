Schießt Selena Gomez hier etwa indirekt gegen Justin Bieber?

Selena Gomez (32) heizte mit einem kryptischen Post auf Instagram Spekulationen an. Am Dienstag, nur Stunden nachdem Justin Bieber (31) wegen eines fragwürdigen Kommentars über seine Frau Hailey Bieber (28) in der Kritik stand, teilte die Sängerin und Schauspielerin einen Auszug aus dem Buch "The Words I Never Dared To Say" von Isabelle Miumiu. Der zitierte Text lautete: "Du entdeckst, dass du die Fähigkeit hast, den größten Schmerz einer Person auszulöschen. Wem würdest du dieses Geschenk geben und warum?" Die zeitliche Nähe ihres Posts zu Justins umstrittenen Äußerungen wirft nun Fragen auf, ob Selena mit ihrem Beitrag eine verborgene Botschaft vermitteln wollte.

Anlass für die Kritik an Justin war sein Instagram-Post zur aktuellen Coverstory seiner Frau Hailey in der US-Vogue. Statt den Meilenstein in ihrer Karriere uneingeschränkt zu feiern, erinnerte er öffentlich daran, ihr in einem Streit mal gesagt zu haben, sie würde niemals ein Vogue-Cover schmücken. "Yikes, ich weiß, so gemein", schrieb er – jedoch fügte er, wohl als Wiedergutmachung, hinzu, dass er "leider falsch lag". Viele Fans fanden seinen Kommentar unangebracht und empfanden ihn als unnötig. Der kanadische Superstar hatte den ursprünglichen Post später gelöscht und änderte ihn in eine einfachere Version mit ein paar Emojis geändert. Dennoch war der Schaden bereits angerichtet, da zahlreiche Fans ihn kritisierten.

Selena und Justin hatten von 2009 bis 2018 eine viel beachtete On-Off-Beziehung, bevor Justin wenige Monate nach ihrer endgültigen Trennung Hailey heiratete. Für Selena standen die letzten Jahre offenbar im Zeichen von Selbstfindung und Heilung – ein Prozess, den sie offen auf Social Media teilt und auch durch ihr Engagement für mentale Gesundheit untermauert. Während Justin und Hailey mittlerweile eine eigene Familie mit Sohn Jack haben, ist Selena mit Benny Blanco (37) verlobt. Ihr jüngster Post wirft aber erneut einen Schatten auf die Vergangenheit. Ob dieses Zitat eine tiefere Bedeutung hat oder reiner Zufall ist, bleibt ungelöst, bietet aber erneut Stoff für Spekulationen rund um die prominente Vergangenheit des Trios.

Justin und Hailey Bieber im September 2024

Selena Gomez und Justin Bieber im Jahr 2011

