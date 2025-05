Kristin Cavallari kritisiert Vorladung von Taylor Swift

Kristin Cavallari (38) hat in ihrem Podcast "Let’s Be Honest" scharfe Kritik an der Vorladung von Taylor Swift (35) im Rahmen eines Gerichtsprozesses rund um den Film It Ends With Us geäußert. Wie sie erklärte, halte sie die ganze Situation für "völligen Unfug". Dabei geht es um die Nutzung von Swifts Song "My Tears Ricochet" im Soundtrack des Films. Kristin, die sich mit ihrem besten Freund Justin Anderson zu dem Thema austauschte, zeigte kein Verständnis dafür, dass es ausgerechnet die Sängerin trifft: "Von 19 Künstlern war sie die Einzige, die vor Gericht geladen wurde. Das fühlt sich einfach unnötig an." Die beiden vermuten, dass Swifts prominenter Name genutzt wird, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Neben ihrer Kritik an der Vorladung spekulierten Kristin und Justin auch über die Auswirkungen auf die Freundschaft zwischen Taylor und Blake Lively (37), die in dem Film mitspielt. Justin behauptete, Blake habe Taylor durch eine Textnachricht an Mitspieler Justin Baldoni (41) "ins Messer laufen lassen", indem sie dort Swifts Namen erwähnte. Zwischen den beiden Schauspielern läuft derzeit ein kniffliger Rechtsstreit, in den Taylor ungewollt hereingezogen wurde. Anderson äußerte, er bewundere Taylor sehr, doch habe sie angeblich eine Schwäche dafür, sich mit den falschen Leuten anzufreunden. Er vermutet, dass dies möglicherweise das Ende ihrer Verbindung zu Blake bedeuten könnte.

Taylor hatte zuvor durch einen Sprecher erklären lassen, sie habe weder in kreative Entscheidungen des Films eingegriffen noch diesen vor der Veröffentlichung gesehen; ihre einzige Verbindung bestehe in der Lizenzierung eines einzigen Songs. In den sozialen Netzwerken sorgte dies für große Wellen – Fans empörten sich darüber, dass Swifts Name nun als Aufhänger für Schlagzeilen genutzt werde. Taylor, die sich derzeit voll auf ihre extrem erfolgreiche Eras Tour konzentriert, habe keine weiteren Kommentare abgegeben. Blake, die seit Jahren mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) zum engen Freundeskreis von Taylor gehört, wurde in der Vergangenheit regelmäßig an ihrer Seite gesehen, ein Bild, das sich nun ändern könnte.

Anzeige Anzeige

MEGA Blake Lively und Taylor Swift an ihrem Geburtstag, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari, Schauspielerin

Anzeige Anzeige