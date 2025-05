Darum nahm Charlotte Würdig Sidos Nachnamen an

Charlotte Würdig (46), bekannt als TV-Moderatorin und Unternehmerin, hat angekündigt, den Nachnamen ihres Ex-Mannes Sido (44) abzulegen und wieder ihren Geburtsnamen Engelhardt anzunehmen. Dies erklärte die zweifache Mutter in ihrem gemeinsamen Podcast The Real Ex-Wives mit Georgina Stumpf, die sich 2024 von dem Rapper trennte. In einem Interview mit der Bild-Zeitung verriet die Moderatorin nun, dass sie den Namen ursprünglich für einheitliche Familienverhältnisse angenommen habe. Vor allem im beruflichen Alltag habe sie sich stark zurücknehmen müssen. Sie beschreibt ihre damalige Lage: "Ich habe mich quasi nur hinten angestellt."

Nun sei jedoch alles anders, und sie freue sich darauf, erneut als Charlotte Engelhardt bekannt zu sein. Warum sie sich gerade jetzt zu diesem Schritt entschlossen hat, erklärte sie mit den Worten: "Warum nicht back zu dem 'harten Engel'. Charlotte Engelhardt." Die taffe Blondine und Sido waren acht Jahre verheiratet, bevor sie sich 2020 trennten und zwei Jahre später scheiden ließen. Die Entscheidung begründet Charlotte damit, nicht länger nur als "Ex-Frau von" wahrgenommen werden zu wollen. "Man glaubt’s kaum, aber ich hab’ echt ’nen Job!", sagte sie im Gespräch mit Georgina, die öffentlich ihre Abhängigkeit während der Beziehung zu dem Rapper gestand.

Die Unternehmerin lebt derzeit mit ihrer Podcast-Partnerin in einem gemeinsamen Haushalt. Die beiden Frauen verbindet mittlerweile eine enge Freundschaft, die sich nach einer schwierigen Lebensphase entwickelte. Ende 2024 nahm Charlotte die frischgebackene Mutter Georgina bei sich auf, die nach der turbulenten Trennung von Sido hochschwanger war. Im RTL-Interview verriet die Influencerin, dass sie bereits seit Frühjahr 2024 eine On-off-Beziehung geführt hätten. Inzwischen unterstützt sich das Frauen-Duo dabei, neue Wege einzuschlagen und mit der Vergangenheit abzuschließen. Kürzlich haben die beiden sogar enthüllt, dass Charlotte die Nabelschnur von der Tochter von Georgina und Sido durchtrennte, da der Rapper nicht erreichbar war. Charlottes Rückkehr zu ihrem Mädchennamen scheint auch für sie ein Symbol für einen selbstbestimmteren Neuanfang zu sein.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress, Instagram / giageorgina, Gerald Matzka/Getty Images Collage: Sido, Georgina Stumpf und Charlotte Würdig

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf und Charlotte Würdig im Mai 2025

