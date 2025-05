Justine Dippls Ex-Freund Arben ist jetzt wieder vergeben

Arben Zekic scheint jetzt nach der Trennung von Justine Dippl wieder eine neue Liebe gefunden zu haben. Wie Justine selbst auf Instagram andeutet, ist ihr Ex-Partner inzwischen in einer neuen Beziehung. Ihren Fans gegenüber erklärte die Reality-Persönlichkeit: "Ihr Lieben, ihr braucht mir nicht alle schicken, dass er in einer neuen Beziehung ist. Es ist okay für mich." Sie betonte dabei, dass sie und Arben nicht mehr zusammen sind und jeder seinen eigenen Weg gehen kann.

Die Nachricht über Arben Zekics angebliche neue Beziehung sorgt bei Justines Anhängern offenbar für Gesprächsstoff. Doch die Influencerin scheint mit der Situation abgeschlossen zu haben und gibt sich gelassen. Aktuell gibt es keine näheren Informationen darüber, wer die neue Frau an seiner Seite sein könnte, denn Arben hat sich bisher nicht öffentlich zu den Spekulationen geäußert. Auch auf seinen eigenen Kanälen bleibt es dazu bislang still. Für Justine scheinen jedoch keine verletzten Gefühle mehr im Raum zu stehen.

Nach der überraschenden Trennung im Februar hatte Justine auf Social Media ehrlich über den Schmerz gesprochen, den das Ende ihrer Beziehung für sie bedeutete. Dabei ließ sie durchblicken, wie tief die Beziehung war und wie groß der Wunsch gewesen war, die gemeinsamen Herausforderungen zu meistern. Ihre jüngste Reaktion auf die Gerüchte um Arben zeigt jedoch, dass Justine inzwischen nach vorne blickt. Mit ihrer klaren Haltung beweist sie, dass sie bereit ist, den Blick wieder in die Zukunft zu richten.

Instagram / arben.zekic10 Arben Zekic, Ex-Partner von Justine Dippl

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Realitystar

