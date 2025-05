So lernte Romina Palm ihren Liebsten Christian Wolf kennen

Romina Palm (25) und Christian Wolf haben ihre Liebe im Herbst 2023 öffentlich gemacht. Seitdem hat sich in ihrem Leben einiges verändert: Die beiden sind mittlerweile verlobt und erwarten bald ihr erstes gemeinsames Kind. Doch wie hat alles begonnen? In einer Instagram-Fragerunde gibt das Model nun Einblicke in die Anfänge ihrer Beziehung. "Ich kannte ihn oberflächlich tatsächlich schon länger. Habe mich aber null für ihn privat interessiert", verrät Romina überraschend. Damals entsprach der Unternehmer weder ihrem Geschmack, noch war er verfügbar, denn er war zu jener Zeit in einer Beziehung mit der Influencerin Antonia Elena.

Doch das Blatt wendete sich, als Christian im August 2023 wieder Single wurde. Bei einem Treffen im Bekanntenkreis liefen sich die beiden erneut über den Weg. "Da habe ich ihn dann erst mal so richtig kennengelernt", erklärt Romina und gesteht, dass sie anfangs selbst nicht an eine gemeinsame Zukunft glaubte. "Ich habe noch zu meinen Mädels gesagt: 'Boah, der ist cool, aber nein, niemals wird das was. Er ist frisch getrennt und ich bin gerade auch gar nicht ready'." Die GNTM-Bekanntheit hatte erst wenige Monate zuvor ihre Verlobung mit Stefano Zarrella (34) aufgelöst. Doch offenbar funkte es dennoch zwischen den beiden, wie Romina schmunzelnd hinzufügt: "Hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Na ja, jetzt sind wir verlobt und haben bald ein Baby."

Die Beziehung von Romina und Christian war nicht immer leicht. Kurz vor seiner Trennung von Antonia wurde sie schwanger. Dementsprechend kam Christians erster Sohn Noah Leon im März 2024 zur Welt, als er bereits mit Romina zusammen war. Zunächst durfte die Neue des Papas den kleinen Noah nicht kennenlernen. Im November 2024 gab Christian dann bekannt, erneut Vater zu werden – dieses Mal mit seiner neuen Flamme Romina.

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf bei ihrer Verlobung im April 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Januar 2025

