Großes Finale: Wer soll "Let's Dance" heute Abend gewinnen?

Heute Abend geht es bei Let's Dance ans Eingemachte: Einer der drei verbliebenen Kandidaten der Staffel wird zum "Dancing Star 2025" gekürt. Im großen Finale der Tanzshow stehen Para-Schwimmer Taliso Engel mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (30), Ex-Profiturner Fabian Hambüchen (37) mit Anastasia Maruster und Golfprofi und Promi-Spross Diego Pooth (21) mit Tänzerin Ekaterina Leonova (38). Doch wer wird heute nicht nur die strenge Fachjury der Show, sondern auch das Publikum hinter den Bildschirmen begeistern und kann sich somit als Sieger mausern?

Dreimal haben die Finalisten heute die Chance, ihr hartes Training der vergangenen Wochen auf der Tanzfläche zum Besten zu geben. Neben einem Jurytanz performen die drei Herren nämlich noch jeweils einen von ihnen ausgewählten Lieblingstanz sowie einen Freestyle. Vom Tango über den Paso Doble bis hin zum langsamen Walzer ist alles dabei. Ein besonderes Highlight der Finalshow werden jedoch die Freestyles sein, welche in diesem Jahr unter dem Motto großer Filmklassiker stehen. Während Taliso und Patricija zu "Titanic" übers Parkett fegen, steht Fabian und Anastasias Freestyle unter dem Motto "Popeye". Diego und Ekaterina legen sich zum Thema "Dschungelbuch" mächtig ins Zeug.

Obwohl mit dem Finale die diesjährige "Let's Dance"-Reise zu Ende geht, müssen die Fans nicht traurig sein. Denn wie jedes Jahr gibt es in der Woche nach dem Finale eine Zugabe der Tanzshow in Form der Profi-Challenge. 18 Tanzprofis tanzen in Paaren gegeneinander und kämpfen um den Pokal. Die spannenden Duos für diesen "Let's Dance"-Showdown stehen sogar schon fest und sorgen für reichlich Vorfreude.

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Profi-Challenge-Sieger 2024

