Tragischer Unfall: Rockmusiker stirbt bei Flugzeugabsturz

In San Diego stürzte in den frühen Morgenstunden ein Flugzeug ab – es kam gleich zu mehreren Todesfällen. Mit an Bord war unter anderem der Rockmusiker Daniel Williams. Der Drummer der Metalcore-Band The Devil Wears Prada wurde gerade einmal 39 Jahre alt. Aktuell ist noch nicht ganz klar, wie es zu dem Absturz kam. Bei Instagram trauern jetzt Fans und seine Band. Auf dem Account der Gruppe schreiben die Mitglieder: "Keine Worte. Wir verdanken dir alles. [Wir] lieben dich für immer." Der Flieger soll laut People gegen 3:45 Uhr morgens abgestürzt und in einem Wohngebiet gelandet sein. Neben Daniel kam auch der Musikproduzent Dave Shapiro ums Leben. Das bestätigte ein Sprecher seiner Agentur.

Insgesamt sollen sich sechs Personen an Bord des Fliegers befunden haben. Die Polizei von San Diego bestätigte bisher aber nur den Tod zweier Passagiere. Die Ermittlungen sind wohl aber noch nicht abgeschlossen. Daniel postete kurz vor dem Start noch Bilder von sich im Cockpit und schrieb: "Ich bin jetzt der Co-Pilot." Seine Familie meldete sich gegenüber TMZ zu Wort und erklärte, dass der Musiker das vermutlich als Scherz meinte. Da er keinen Flugschein besaß, sei er nicht in der Lage gewesen, die Maschine zu steuern. An der Tatsache, dass er mitflog, bestehe für die Angehörigen aber kein Zweifel.

Daniel machte sich zusammen mit seiner Band The Devil Wears Prada einen Namen in der Metal-Szene. Rund elf Jahre saß er für die Gruppe hinter dem Schlagzeug. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern und beteiligte sich maßgeblich an ihren Songs. Nach seinem Ausstieg blieb die Band aber weiterhin aktiv, ihr letztes Album veröffentlichten sie erst dieses Jahr. Ähnliche Erfolge in der Musikszene feierte auch Dave. Der 42-Jährige arbeitete mit einer Vielzahl von Künstlern zusammen. Am erfolgreichsten war aber wohl seine Arbeit mit der Punkrockband Sum41.

Instagram / davevelocity Dave Shapiro, Pilot

Getty Images Daniel Williams mit seiner Band Devil Wears Prada im Jahr 2010

