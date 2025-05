Nach Olivia: Nessiontour möchte keine weiteren Kinder mehr

Vanessa Brock (28) alias nessiontour ist Mama einer Tochter namens Olivia. In ihrem Podcast "Girls Girls" mit Tanja Makarić (28) hat die Influencerin nun deutlich gemacht, wie sie zu dem Thema zweites Kind steht. "Ich habe in letzter Zeit sehr viel reflektiert und für mich entschieden, dass die Kinderplanung bei mir abgeschlossen ist. Das war es", stellt Vanessa in einem Ausschnitt der aktuellen Folge auf Instagram klar. Sie habe viel über diese Entscheidung nachgedacht – und sich gegen weiteren Nachwuchs entschieden. "Ich habe gemerkt, dass ich keine Kinder mehr möchte, nicht mehr schwanger werden möchte", erklärt sie ehrlich.

Auch in ihrer Partnerwahl sei dieses Thema entscheidend – so wolle Vanessa keine Partnerin, die noch ein Baby bekommen möchte. "Wenn sie ein Kind hat, ist das etwas anderes – gar kein Problem. Wenn es Kinder schon gibt, ich finde das super. Ich würde aber kein Kind aktiv mehr in die Welt setzen wollen", räumt die YouTuberin ein. Sie fände es schade, dass es in der Gesellschaft oft als unvollständig gilt, wenn man nur ein Kind habe. "Wer entscheidet das eigentlich? Ich glaube: Niemand außer mir selbst", stellt sie klar und fügt abschließend hinzu: "Vielleicht ändert sich mein Wunsch eines Tages – und vielleicht auch nicht. Aber genau das ist doch okay."

2022 kam Vanessas Tochter auf die Welt. Ein schweres Jahr für die diesjährige Princess Charming. Damals erlitt ihre damalige Frau Ina (29) einen Schlaganfall und lag während der Geburt im Koma im Krankenhaus. Damals habe Vanessa unter Anpassungsstörungen gelitten – und es sei ihr sehr schlecht gegangen. "Ich hatte damals Zeiten, in denen ich mir keine Freude erlaubt habe", gestand sie in einem YouTube-Video. 2024 trennten sich die beiden schließlich freundschaftlich – die gemeinsame Zeit bereue Vanessa aber nicht im Geringsten.

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessiontour mit Liv, Mai 2025

Anzeige Anzeige

AEDT Vanessa und Ina von Coupleontour im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige