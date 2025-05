Tommy Dorfman hat die Scheidung von Elise eingereicht

Tommy Dorfman (33) und Elise Williams haben nach knapp zwei Jahren Ehe beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Am 16. Mai reichte die Schauspielerin, bekannt aus 13 Reasons Why, die Scheidung von ihrer Ehefrau in New York ein. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die People vorliegen. Die beiden hatten sich 2021 über die Dating-App Hinge kennengelernt, sich nach nur zwei Monaten verlobt und Ende 2023 heimlich in Malibu geheiratet. Bereits im Dezember 2024 hatte Tommy auf Instagram mit einem Beitrag über eine schwere Lebensphase angedeutet, dass ihre Beziehung möglicherweise beendet ist.

Die Ehe des Paares war von Anfang an von intensiven Gefühlen und schnellem Handeln geprägt. In einem Essay für die Vogue beschrieb Tommy ihre Liebe zu Elise als eine Verbindung voller "Naivität, Delusion und Schicksal". Nach ihrer geheimen Hochzeit, die erst später öffentlich wurde, lebten sie in Brooklyn. Doch die Unterschiede in ihren Lebensstilen schienen eine Herausforderung zu sein, wie Tommy selbst einmal bemerkte: Während Elise ein zurückgezogenes Leben bevorzugte, war Tommy oft im Rampenlicht – sei es bei Modewochen oder öffentlichen Events. Vor der Trennung verkaufte Tommy ihre gemeinsame Wohnung und zog mit Hund Fiona in ein neues Zuhause.

Tommy hat in den letzten Jahren große persönliche und berufliche Entwicklungen durchgemacht. 2021 outete sie sich als Transfrau und sprach offen über ihre Identität und deren Bedeutung für sie. Vor ihrer Beziehung zu Elise war sie mit Peter Zurkuhlen verheiratet, mit dem sie weiterhin befreundet sein soll. Ihr Leben bleibt weiterhin ereignisreich: Noch diesen Monat startet ihre Lesetour für ihr Buch "Maybe This Will Save Me", bei der sie Auftritte in mehreren Städten plant. Fans können Tommy dabei erleben, wie sie nicht nur über ihre Karriere, sondern auch über ihr Leben und ihre Erfahrungen spricht.

Getty Images Tommy Dorfman, Oktober 2024

Getty Images Tommy Dorfman im Mai 2022

