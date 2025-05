So gestaltet Brooks Nader ihr Single-Leben nach Trennung

Brooks Nader (28) ist nach einer turbulenten Phase in ihrem Privatleben bereit für einen Neustart. Das Model, bekannt aus der Sports Illustrated Swimsuit Edition, genießt ihr Single-Leben, nachdem sie sich erst im April 2025 von Gleb Savchenko (41), ihrem Tanzpartner bei Dancing with the Stars, getrennt hat – eine Beziehung, die von Vorwürfen des Fremdgehens überschattet wurde, die Gleb jedoch entschieden zurückwies. Zuvor beendete Brooks im Mai 2024 ihre fünfjährige Ehe mit dem Geschäftsmann Billy Haire, die im vergangenen Monat final geschieden wurde. Während beide Ex-Partner ebenfalls Gäste bei der Launch-Party der Sports Illustrated Swimsuit Edition in New York waren, blieb es zwischen Brooks und Billy bei höflicher Distanz. "Ich habe das Gefühl, dass alle meine Ex-Freunde mich hassen", sagte Nader auf der Party zur Vorstellung der Ausgabe im Gespräch mit People. "Also, nein, sie melden sich nicht."

Dass ihre Verflossenen ihr Aussehen bewundern würden, bezweifelt sie allerdings nicht: "Sie beobachten mich. Aber ich mache einfach weiter. Ich bin mir sicher, sie sehen es, aber egal. Es ist mir egal." Im Interview sprach Brooks über die Lektionen, die sie aus den vergangenen Beziehungen gelernt hat, und betonte, wie wichtig ein starkes Unterstützungsnetzwerk für sie sei. Ihre Partnerschaft mit Gleb beschrieb sie als "Höhen und Tiefen", betonte jedoch auch, dass sie aus jedem Wendepunkt in ihrem Leben gewachsen sei. Neben ihrer Arbeit im Modelbusiness bereitet sie sich derzeit auf die Veröffentlichung einer Reality-Show mit ihren Schwestern vor. Die Show "Love Thy Nader" wird diesen Sommer auf Hulu erscheinen und bietet intime Einblicke in die gemeinsamen Abenteuer der Schwestern in New York City, während sie ihre Karrieren in der Modebranche navigieren und ihre familiären Bindungen stärken.

Brooks zeigte sich auf der Party in einem beeindruckenden türkisfarbenen Kleid von Silvia Tcherassi, das unzählige Blicke auf sich zog. Sie sprach von ihrer wachsenden Selbstsicherheit, die sie im Rahmen ihrer Karriere über die Jahre entwickelt habe, und freute sich über ihre erneute Teilnahme an der Sports Illustrated Swimsuit Edition – mittlerweile das siebte Jahr in Folge. Das 28-jährige Model schaffte es 2019 zum ersten Mal in die kultige Publikation und zierte 2023 sogar das Cover. Besonders stolz ist sie darauf, für ihre Authentizität geschätzt zu werden und sich nicht verbiegen zu müssen: "Sports Illustrated will, dass wir wir selbst sind, und das macht diese Zusammenarbeit so besonders." Mit einem neuen Lebensabschnitt und spannenden Projekten vor sich scheint Brooks entschlossener denn je, ihre Zukunft mit Optimismus anzugehen.

Jerod Harris/Getty Images Collage: Gleb Savchenko und Brooks Nader

Getty Images Brooks Nader, Model

