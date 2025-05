Seitenhieb gegen Jannik? Yeliz Koc spricht über Abschiede

Seit einigen Wochen geht Yeliz Koc (31) wieder als Single-Lady durchs Leben. Wirklicher Frieden scheint zwischen ihr und ihrem Ex Jannik Kontalis aber noch nicht eingekehrt zu sein – zumindest macht es den Anschein, als würden sie mit kryptischen Social-Media-Posts ab und zu noch gegeneinander schießen. Nun meldet sich Yeliz mit einer Reihe attraktiver Strandbilder auf Instagram und schreibt dazu: "Frieden kommt mit vielen Abschieden". Spielt sie damit etwa auf ihren Ex an?

Was genau sie damit meint, weiß wohl nur Yeliz. Vor Kurzem äußerte sich aber auch Jannik ähnlich geheimnisvoll im Netz. In einer Frage-Antwort-Runde wollte ein Fan von ihm wissen, wie es ihm gehe. Daraufhin schrieb Jannik: "Sehr gut. Ich lebe, ich liebe, ich reise – ich mache all das, was mich glücklich macht, ohne die ganze Zeit gegen irgendetwas anzukämpfen, was eh nicht funktioniert, und schlechte Laune um mich herum zu haben. Bin so zufrieden aktuell." Auch nach diesen Worten rätselten die Fans, ob der Make Love, Fake Love-Star damit etwa eine versteckte Botschaft an seine Ex-Partnerin Yeliz schicken wollte.

Nach ihrem missglückten Paris-Urlaub vergangenen März spekulierten Jannik und Yeliz' Fans schon wild, ob ihre Beziehung diese Krise überlebt hatte. Die Realitystars hüllten sich aber eine ganze Weile in Schweigen, bis Jannik das Liebes-Aus via seines Social-Media-Accounts im April bestätigte. Für die alleinerziehende Mama und den Influencer war das aber nicht das erste Mal, dass sie ihre Beziehung beendeten. Die beiden hatten sich 2022 bei der Show "Make Love, Fake Love" kennengelernt und verliebt. Die Beziehung hielt aber nur wenige Monate. Zur Begeisterung vieler Fans feierten sie nach den gemeinsamen Dreharbeiten zu Prominent getrennt Anfang 2025 ein Liebes-Comeback. Zu den genauen Gründen, weshalb ihre Partnerschaft auch ein zweites Mal scheiterte, äußerte sich bisher keiner der beiden.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Mai 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

