Nach Klinikaufenthalt: Königin Margrethe wieder unterwegs

Königin Margrethe (85) von Dänemark hat ihren ersten öffentlichen Auftritt absolviert, seit sie Anfang Mai im Krankenhaus behandelt wurde. Am 22. Mai nahm die frühere Monarchin die Auszeichnung der Dänischen Bibelgesellschaft entgegen. Geehrt wurde sie für ihr langjähriges Engagement in den Bereichen Religion, Kirchenarbeit und der Verbreitung von Bibeln. Die Zeremonie fand im Gartensaal von Schloss Fredensborg statt. Für den Anlass wählte Margrethe einen rosarot karierten Blazer mit passendem Rock. Sie nahm den Preis mithilfe eines Gehstocks entgegen, der sie bereits in den letzten Jahren begleitete, wie Fotos auf Instagram zeigen.

Im Januar 2024 hatte Margrethe ihren Rücktritt zugunsten ihres Sohnes König Frederik X. (56) angekündigt, wobei sie gesundheitliche Gründe anführte. Schon im Frühjahr 2023 ließ sie sich einer großen Rückenoperation unterziehen, wie sie in einer Mitteilung des Königshauses mitteilte. Nachdem sie sich im Mai dieses Jahres eine Erkältung zuzog, wurde sie vorsichtshalber für zwei Tage ins Krankenhaus eingeliefert, konnte jedoch zügig entlassen werden. Der Preis, den sie nun entgegennahm, wurde 2007 ins Leben gerufen und würdigt Personen, die sich in besonderer Weise für die Bibelverbreitung in der Gesellschaft einsetzen, berichtete People. Teil der Auszeichnung ist ein Magazin aus einer frühen dänischen Bibelausgabe.

Margrethe, selbst eine Kunstliebhaberin und bekannt für ihre kreativen Projekte neben ihren royalen Pflichten, feierte erst kürzlich ihren 85. Geburtstag. Nach ihrer Abdankung hat sie sich auf repräsentative Aufgaben und das Privatleben konzentriert. Die langjährige Monarchin gilt als kulturelle Stütze Dänemarks und teilt eine enge Verbindung mit ihrem Volk, die sich in den vielen gemeinsamen Veranstaltungen während ihrer Regentschaft zeigte. Auch in ihrem Ruhestand scheint Margrethe weiterhin aktiv ihren Leidenschaften nachzugehen, wie die jüngste Ehrung beweist.

Getty Images Königin Margrethe, April 2025

Getty Images Königin Margrethe im November 2024

